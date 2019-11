Mielipide

Kesäasukkailla voi mennä terveydenhuollon palveluissa sormi suuhun

ja maakuntauudistuksen rajoja määritellään nyt kuumeisesti. Miten uudistuksissa on otettu huomioon kahdella paikkakunnalla asuvien sote-tarpeet?Asumme koko vuoden tasapuolisesti kahdessa paikassa: Espoossa (kotikunta) ja Keski-Suomessa (mökkikunta). Lähin terveyskeskus on auttanut aina akuuteissa tilanteissa hyvin. Ongelmia syntyy, jos akuuttilääkärihoito johtaa jatkotutkimuksiin tai -seurantaan. Ohessa pari esimerkkiä.Hakeuduin kuukausi sitten päivystykseen mökkikunnassamme. Sain sieltä lähetteen Keski-Suomen keskussairaalan päivystykseen, missä laskimotukosepäilyni todettiin aiheelliseksi. Sain lääkkeet ja lähetteen jatkolaboratoriokokeisiin kuukauden päästä. Selvisi, että ne voidaan ottaa vain jossakin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laboratoriossa, ei kotikunnassani Espoossa.Verikokeiden ottaminen onnistui tällä kertaa ilman lisäkustannuksia, koska olimme silloin jo valmiiksi Keski-Suomessa. Säästyimme 600 kilometrin ajolta yhden verikokeen vuoksi. Tosin laboratoriossa minulta kysyttiin, kuka (lääkäri) tarkastaa verikokeideni tulokset – lähetteen antanut kunnan lääkäri, diagnoosin tehnyt lääkäri Keski-Suomen keskussairaalassa vai ehkä kotikuntani terveyskeskuslääkäri. Häkellyin. Pitäisikö minun tietää se?Seuraavalla viikolla toinen perheemme jäsen joutui vastaavaan tilanteeseen. Kotikuntamme Espoon terveyskeskuslääkäri unohti antaa vastaanotollaan kiireisen lähetteen laboratorioon. Tieto lähetteestä saavutti meidät vasta, kun olimme jo palanneet Espoosta Keski-Suomeen. Kysyimme, voisiko verikokeen ottaa Keski-Suomessa – vaikka lisämaksusta. Ei onnistunut. Ainoa mahdollisuus olisi tulla mahdollisimman pian johonkin Huslabin pisteistä pääkaupunkiseudulla.Käytännössä tämä tarkoitti koko päivän reissua, yli 600 kilometrin ajoa ja melkoisia lisäkustannuksia. Ei tunnu digiyhteiskunnan palvelulta.Kuka lääkäri on vastuussa jatkohoidon seuraamisesta tällaisessa ei-kotipaikkakunnan akuuttihoidossa? Voisiko sote-uudistukseen lisätä vapauden valita akuuttilääkäripalvelujen lisäksi myös laboratoriopaikka sairaanhoitopiiri- ja maakuntarajojen yli – vaikka pientä korvausta vastaan? Tämä toimii nyt jo yksityisellä puolella.