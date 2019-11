Mielipide

Itärajan yli voi vaikuttaa kahteen suuntaan

kirjani Stalin ja Suomen kohtalo ilmestyi lokakuussa venäjäksi, kustantaja järjesti Moskovan suureen Biblio-Globus-kirjakauppaan tilaisuuden. Ennen sen alkua lähestyi iäkäs mies.”Minun nimeni on Valeri Šilov.” Hauska mukaelma, tuskinpa tahaton. My name is Bond. James Bond. Sanoin, että nimi on arkistoista tuttu.”Toivottavasti siellä on pelkkää hyvää.”Sitä sopii toivoa. Šilov palveli Suomessa viitisentoista vuotta KGB:n poliittisen tiedustelun upseerina. Monen vaikuttajan tuttu on viime vuosina usein mainittu Jukka Rusin hoitajana. Nyt vanha mies näytti siistiltä ja säyseältä, mutta aikoinaan käytettiin sellaistakin lempinimeä kuin Sika-Šilov. Toki silloin meni kurkusta alas kymmeniä litroja, mutta nimittelyyn saattoi vaikuttaa myös etunojainen käytös. ”Etkö sinä yhtään pelkää mitään?” hän tokaisi virkamiehelle, joka oli hoitamassa Suomen lain säätämää tehtäväänsä. Se oli vuonna 1973.Kyselin alan miesten kuulumisia, lausumatta kolmea kirjainta, ettei aleta siitä inttää. Albert Akulov elää sisulla, vaikka pian mittariin tulee jo 90 vuotta.Saako ottaa kuvan ja näyttää tutuille? Šilov empi, mutta veti sitten luunsa kasaan ja sipaisi trimmattuja kaartinupseerin viiksiään. Saattajana ollut keski-ikäinen poika mutisi jotain ja vetäytyi sivuun. Puhui muuten sujuvaa amerikanenglantia.pitävät Venäjällä yhteyttä. Muualla palvelleet KGB:n miehet ovat muistelleet viraston Suomi-mafiaa: persoja viinan ja saunan perään, ei keikarointia vaan nukkavierut puvut, viihtyivät keskenään ja puhuivat usein toisilleen suomea. Samanlaisia verkostoja on muillakin aloilla.On selvää, että suomen taitajia voidaan käyttää ja on käytetty vihamielisiin tarkoituksiin, kuten histo­rian vääristelyyn. Äskettäin vedettiin jälleen kerran esiin suomalaisten jatkosodan aikaiset leirit Itä-Karjalassa. Kohussa oli selvästi käskytys ylempää, suunnittelua ja aikataulutusta, ideana töhriä talvisodan 80-vuotispäivää.Mutta asiassa on toinenkin puoli. Kun Venäjällä on Suomen-kävijöitä ja kielen puhujia, ei se voi olla pelkästään kielteistä. Sen verran on syytä itsetuntoon, että voimme uskoa vaikutukseen myös toiseen suun­taan. Gallupeissa suuri osa venäläisistä näkee Suomen myönteisessä valossa. Monet ovat käyneet ja nähneet.Perinteisesti Venäjällä voi kullakin olla kaksi mielipidettä samasta asiasta. On virallinen linja, jota käytetään kuin pikkutakkia ja kravattia. Keit­tiön pöydän ääressä ne riisutaan ja aletaan puhua todempaa.Kekkonen yritti soveltaa tätä jopa Staliniin. Eikö herra generalissimuksen sydämessä olekin pieni lämmin sopukka Suomelle? Stalin vastasi: suomalaiset ovat rehellisesti maksaneet sotakorvauksia sen, mitä on sovittu. Jos näin jatkuu, menee hyvin.ja edut edellä menee nykyinenkin johto. Ei silti ole merkityksetöntä, että Vladimir Putin muistelee nyt jo lämmöllä arkkipiispan rajua taklausta pallokentällä Turussa. Putinin KGB-kollega Sergei Ivanov näyttää Helsingin-kokemuksen pohjalta yhä vaivihkaa hoitelevan Suomen suuntaa, vaikkei se var­sinaiseen virkaan juuri kuulukaan.Kauaskantoisempaa on kuitenkin se, mitä tapahtuu alempana. Moni vaikuttaja on muistellut, millainen askel eteenpäin perheelle oli, kun päästiin muuttamaan suomalaisten sotakorvauksena rakentamaan puutaloon. Tällaiselle elämän mittaiselle vaikutukselle kannattaa nytkin luoda edellytyksiä.ongelma on se, että Suomi-verkostot ikääntyvät eikä uusia synny samaan tahtiin. Neuvosto­liiton aikana Suomi oli ikkuna länteen ja paljon kokoaan suurempi kumppani. Nyt tilanne on toinen. Ylivertainen kumppani on Saksa, ja ikkunan roolissa on Kyproksen kaltaisia paikkoja. Kyprokselta saa käte­västi EU-passinkin.Nyt verkostojen rakentaminen ja ylläpito vaatii enemmän vaivaa, uusia ideoita ja kykyä pitkän aika­välin ajatteluun. Niinkin vähäiset alut kuin äskettäin järjestetty nuorten historiantutkijoiden tapaaminen poikivat tuloksia vuosien päästä. Puhumattakaan sellaisesta jättimäisestä asiasta kuin jätehuolto. Se on Venäjällä katastrofaalisessa tilassa, ja Suomella on tarjota merkittävä panos ja parannus. Venäläisten roskakuskien Suomi-mafia, sepä vasta säväyttäisi.