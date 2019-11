Mielipide

Soten erillisratkaisu uhkaa lääkinnällistä kriisivalmiutta

ja kuukausina tehdään tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteisiin liittyviä päätöksiä. Keskeinen näistä lienee sote- ja maakuntauudistuksen yhteyteen kaavaillun pääkaupunkiseudun erillisratkaisun sisältö.Tulevilla valinnoilla on suora vaikutus myös häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen hallintaan liittyvään lääkinnän valmiusjärjestelmään pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa, Uudellamaalla ja koko valtakunnassa.järjestämisvastuisiin on sisällytetty varautuminen erityistilanteiden kuten suuronnettomuuksien ja vakavien pandemioiden hoitamiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on 20 viime vuoden aikana rakennettu järjestelmällisesti lääkinnällistä valmiusjärjestelmää, joka sisältää valmiuden ylläpitoon ja sairaaloiden jatkuvuudenhallintaan liittyviä toimintoja. Tähän turvallisuudentunnetta lisäävään elementtiin väestö on voinut aina luottaa.Järjestelmää on harjoitettu ja myös käytetty. Toimenpiteet Myyrmannin räjähdystapahtuman, Aasian tsunamionnettomuuden ja sikainfluenssan yhteydessä ovat sodanjälkeisen ajan tärkeitä esimerkkejä.terveydenhuoltolain perusteella sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt Husin valtakunnalliseksi toimijaksi. Husin alueen laaja sairaalaverkosto sekä merkittävä henkilöstö- ja materiaalikapasiteetti ovat näin turvana koko maalle. Suuronnettomuudessa Husin kaikkien sairaanhoitoalueiden sairaalat johdetaan ja ne toimivat yhtenä kokonaisuutena nykyisen järjestämis- ja johtamisvastuun mukaisesti.Husin valmiusjärjestelmä perustuu neljälle kulmakivelle: korkeatasoiselle ja sitoutuneelle ammattiosaamiselle, laajalle resurssipohjalle, keskitetylle johtamismallille sekä valmiusjärjestelmän ja siihen kiinteästi kuuluvan ensihoitopalvelun järjestämisvastuulle. Jos yksikin näistä menetetään, koko valmiusjärjestelmän toimivuus on uhattuna. Nopeasti kehittyvässä häiriötilanteessa on mahdotonta ostaa tai luoda valmiutta.vastuussa olevien on ymmärrettävä, että pääkaupunkiseudun erillisratkaisulla ja viiden uuden maakunnan välisillä erilaisilla tilaaja-tuottajamalleihin perustuvilla hallinnollisilla rakenteilla ja sopimuksilla heikennetään Husin toiminnan edellytyksiä ja hajotetaan nykyinen toimintavalmius. Uhkana on, että näin menetetään keskeinen kansallista resilienssiä tukeva yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden osa.Päätöksissä on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden kannalta yhteiskunnan kriittisen toimintavalmiuden säilyttäminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kyse on viime kädessä siitä, voiko kansalainen luottaa siihen, että lääkinnän valmiusjärjestelmä toimii ja että valmiuteen liittyvät näkökohdat on otettu hallinnollisessa valmistelussa riittävästi huomioon.