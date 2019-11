Mielipide

Ilmastonmuutos uhkaa lapsen oikeuksissa saavutettua kehitystä

Lapsen oikeuksien sopimus

hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 30 vuotta sitten. Sopimus takaa jokaiselle lapselle samat oikeudet: lapsella on oikeus muun muassa koulutukseen, turvalliseen lapsuuteen ja oman mielipiteen ilmaisuun.Lapsen asema on kuitenkin nykyään erilainen kuin 30 vuotta sitten. Lapsen oikeuksissa on tapahtunut paljon edistystä viime vuosikymmeninä, ja esimerkiksi tyttöjen kouluunpääsy on helpottunut ja lapsiavioliitot ovat vähentyneet. Nyt ilmastonmuutos kuitenkin uhkaa jo saavutettua kehitystä.Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten niiden lasten ja tyttöjen elämään, jotka ovat vähiten vastuussa ilmastopäästöistä. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa muutoksia elinympäristöissä, ja esimerkiksi kuivuus uhkaa perheiden toimeentuloa.Kun köyhyys lisääntyy eikä lapsen kouluttamiseen ole varaa, lapsiavioliitot ja lapsityövoiman käyttö lisääntyvät. Äärimmäisissä oloissa ihmiset voivat joutua jättämään kotinsa. Ilmastopakolaisiksi joutuessaan etenkin tytöt ovat vaarassa joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteiksi. Ilmastopakolaisuus myös katkaisee lapsen koulutien.Meille lapsille tulisi tarjota konkreettisia keinoja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen politiikkaan – ei vain siksi, että päätökset koskevat meidän tulevaisuuttamme, vaan myös siksi, että se on laissa meille turvattu oikeus. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 12 ja 13 turvaavat lapsen oikeuden ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi päätöksenteossa, myös suurissa kansainvälisissä päätöksissä.Suomea pidetään usein lapsen oikeuksien ja tasa-arvon mallimaana, mutta sitä se ei vielä ole. Myös täällä tulee kuulla nuoria ja panostaa entistä enemmän ilmastonmuutoksen hillintään sekä siitä kärsivien tyttöjen tukemiseen.