Suomella on ongelmia kansainvälisten sopimusten noudattamisessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen

tuomio irakilaisen turvapaikanhakijan käännytysasiassa on otettu Suomessa vakavasti, ja tarpeellisiin korjaustoimiin on ryhdytty. Ihmisoikeussopimusta kunnioitetaan, kun sen sijaan toisesta Euroopan neuvoston keskeisestä sopimuksesta, Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta, ei voi sanoa samaa, vaikka sopimus on ratifioitu vuonna 2002.Sopimus ja sen sisältö on Suomessa lähes tuntematon, eikä siitä keskustella. Kyseessä on kuitenkin sitova ja velvoittava sopimus, kuten ihmisoikeussopimuskin. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea valvoo sopimuksen noudattamista jäsenmaissa. Järjestöillä on mahdollisuus tehdä kantelu komitealle, jos ne havaitsevat sopimuksen rikkomista.Vuoden 2002 jälkeen suomalaiset järjestöt ovat tehneet lukuisia kanteluita komitealle, ja niiden seurauksena Suomi on saanut monia huomautuksia perusoikeuskirjan rikkomisesta. Perusturvaetuuksien tasossa, vanhusten oikeuksissa ja työntekijöiden irtisanomissuojassa on havaittu puutteellisuuksia.Komitea on pitänyt Suomen perusturvaetuuksia liian vähäisinä. Pitkäaikaistyöttömiä koskevaa työmarkkinatukea komitea on pitänyt jopa merkittävästi liian pienenä suhteessa Suomen ratifioiman peruskirjan velvoitteisiin. Suomi ei kuitenkaan ole välittänyt komitean moitteista: perusturvaetuuksien leikkaukset ja indeksien jäädytykset ovat jatkuneet koko 2010-luvun, vaikka ensimmäiset moitteet komitealta tulivat jo 2010-luvun alussa.Myös vanhusten oikeuksissa on nähtävissä samanlaista suhtautumista. Omaishoidossa olevat vanhukset ovat eriarvoisessa asemassa, koska jokaisella kunnalla on oikeus määritellä tuen ehdot. Sosiaalinen peruskirja ei pidä näin suurta eriarvoisuutta oikeana, mutta huomautuksista huolimatta korjaustoimiin ei ole ryhdytty. Myöskään kunnan valta päättää palvelutaloissa vanhuksilta perittävistä maksuista ei vastaa peruskirjan velvoitteita, koska kohtuuttomat maksut voivat estää tarpeellisten palvelujen saamisen. Valtakunnalliset maksusäännöt puuttuvat kuitenkin edelleen.Jatkuvat huomautukset sosiaalisten oikeuksien komitealta sosiaalisen peruskirjan noudattamatta jättämisestä eivät ole Suomelle kunniaksi. Suomi korostaa muille maille kansainvälisten sopimusten noudattamisen tärkeyttä unohtaen itse toteuttaa velvoitteensa.Euroopan neuvoston sosiaalinen peruskirja tulisi ottaa Suomessa huomioon saman­laisella vakavuudella kuin Euroopan ihmisoikeussopimus.