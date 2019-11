Mielipide

Metsien käytöstä pitää saada kokonaisnäkemys

Suomeen kaavaillut sellu­tehdas­investoinnit toteutuvat, metsien hakkuut lisääntyvät. Tähän liittyy vastakkaisia näkemyksiä. Osa pitää investointeja globaalina ekotekona, osa kantaa huolta hakkuiden ilmasto- ja moni­muotoisuus­vaikutuksista. Päättäjien päänvaiva on se, että lisä­hakkuut tuovat tuloa ja työllisyyttä, mutta Suomen maankäyttö­sektorin hiili­nielu pienenee, hiili­neutraalius­tavoitteen saavuttaminen vuonna 2035 vaikeutuu, ja maan­käyttö­sektorista voi tulla EU:n laskenta­säännöissä päästö­lähde.Argumentoinnissa korostuu yksioikoinen ”totuus”. Tarvitsemme kuitenkin tasapainoisen kokonaiskuvan metsien käytön vaikutuksista ilmastoon ja kansantalouteen.neljä sellutehdasta käyttävät 17 miljoonaa kuutiometriä puuta. Hakkuita täytyy lisätä vähintään 21 miljoonalla kuutiolla. Vaikka 30 prosenttia puun ­lisätarpeesta korvattaisiin tuonnilla, uudet investoinnit, kivihiilen alasajo ja turpeen käytön puolittaminen nostavat kotimaiset vuosihakkuut viime vuoden 78 miljoonasta kuu­tiosta vähintään 95 miljoonaan kuutioon vuoteen 2030 mennessä.Suunniteltu lisähakkuutarve on jotain muuta kuin Euroopan unionin maankäyttösektorin asetus (lulucf) näyttää kaudella 2021–2030 mahdollistavan. Asetuksen mukaan kukin jäsenmaa ehdottaa metsien hyödyntämisessä tiettyä nielutasoa ylläpitävää vertailutasoa, jonka komissio sitten vuonna 2020 päättää.Suomen päivitetty esitys julkaistaan joulukuussa. Luonnonvara­keskuksen (Luke) uusi metsänielun nykykehitysskenaario enteilee haasteita Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle. Jo 80 miljoonan kuution hakkuilla päädytään vain 17,9 miljoonan hiilidioksidi­ekvivalenttitonnin lulucf-sektorin nettonieluun vuonna 2035. Hiilineutraaliustavoite edellyttäisi, että nykyiset 56 miljoonan tonnin päästöt vähennetään nettonielun tasolle, siis alle 18 miljoonaan tonniin.mahdollistaa Suomelle noin viisi miljoonaa kuutiometriä vertailutasoa suu­remmat vuosi­hakkuut vuosina 2021–2030, mutta vain, jos lulucf-sektori ei EU:ssa muodostu laskennallisesti päästölähteeksi. Jos tätä niin sanotun metsäjouston mahdollisuutta käytetään, Suomi ei voi kompensoida metsänielulla muun maankäyttösektorin päästöjä. Tällöin maankäyttösektori kokonaisuudessaan uhkaa tulla EU:n laskennassa päästö­lähteeksi. Ongelmia aiheuttaa etenkin pellonraivauksesta ja maankäytöstä johtuva metsäkato, josta syntyy vuosittain päästöjä noin kolme miljoonaa hiilidioksiditonnia.Tilanteesta tulee erityisen paha, jos hakkuut ylittävät metsäjoustot. Tällöin metsämaakin muodostuu laskennassa päästölähteeksi. Jos hiilinielu sen sijaan ylittää vertailu­tason 2,5 miljoonalla hiilidioksiditonnilla, tämä määrä voidaan käyttää vuosittain maankäyttösektorin päästöjen kompensaatioon.päästöt, jotka ylittävät EU-asetuksen rajat, tulee kompensoida joko vähentämällä taakanjakosektorin – kuten liikenteen ja maatalouden – päästöjä tai ostamalla muilta jäsenmailta lulucf-sektorin nieluylijäämää. Näiden nieluhyvitysyksiköiden hinnasta tai myyntiin tulevasta määrästä ei ole vielä tietoa. Päästövähennykset taakanjakosektorilla ovat kalliita: ­jopa 100–150 euroa vähennettyä hiilidioksiditonnia kohti.Valtio vastaa maankäyttösektorin päästöistä ja niiden kompensoinnin kustannuksista. Edessä on arvioinnin ja keskustelun paikka. Olisiko esimerkiksi taloudellisesti järkevämpää rajoittaa metsäkatoa saman päästömäärän verran kuin metsien käyttöä? Entä jos ainakin jotkin kaavailluista selluhankkeista toteutetaan ja maankäyttösektori on kaikkien metsänhoito- ja päästö­vähennysten jälkeenkin päästölähde? Joutuvatko veronmaksajat tukemaan metsäsektoria kahdesti – maksamaan ensin ­investointituet ja sitten päästöjen kompensaatiot?Lisääntyvien hakkuiden vuoksi muu yhteiskunta joutuu kasvattamaan päästövähennyksiä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Ei siis ole yhdentekevää, onko metsämaan nettohiilinielu 20 vai 30 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.Metsien käytön lisäämisen hyödyt ja haitat tulisi saada tutkitun tiedon kautta näkyviin. Kuvaan pitäisi lisätä myös metsien monimuotoisuus ja vesistöt. Vain näin investoinneista voidaan päättää yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti.