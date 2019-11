Mielipide

pääjohtajan valinta kirvoitti tiedotusvälineissä kirjoituksia, joissa oli draaman kaarta enemmän kuin kotitarpeiksi. Valinta nähtiin lähinnä poliittisena pelinä. Koska Kelan valtuutetut ovat kansanedustajia, voi päätöksenteon nähdä poliittisena. Lopputulos silti oli, että valtuutetut päätyivät sitoutumattomaan henkilöön.On absurdia tulkita, että noin 30 vuoden takainen parin vuoden pesti lakimiehenä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitossa (MTK) tekisi Outi Antilasta keskustataustaisen. Jos näin olisi, luulisin siitä jotakin tietäväni. Itse olen oppinut hänet tuntemaan nimenomaan sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutuksen ammattilaisena – siis toimijana juuri sillä alueella, joka on Kelan tehtäväkenttää.Hämmästyttää myös, että pääjohtajan valintaa on tulkittu vanhanaikaisesti maatalousväestön edun ajamisen näkökulmasta. Kansaneläkelaitos perustettiin vuonna 1937. Ensimmäinen tehtävä oli kansaneläkelain toimeenpano. Tällä turvattiin vanhuuseläkettä kaikille niille, joilla ei ollut ansiosidonnaista eläketurvaa.Kela on koko kansan sosiaalivakuutuslaitos. Kelan taskutilastosta voi nähdä tehtäväkentän laajuuden. Vuonna 2018 erilaisia etuuksia maksettiin lähes 15 miljardia euroa. Jokainen suomalainen on jossakin vaiheessa edunsaajana. Viime vuonna esimerkiksi lapsilisän saajia oli 996 358, opintotuen saajia 223 458, sairaanhoitokorvausten (sisältää lääkekorvaukset) saajia 3 768 224 ja eläkkeensaajia 630 538.Suomalaisen päätöksentekojärjestelmän mukaisesti Kela on lainsäädännön toimeenpanija. Toimeksiantaja on eduskunta. Se säätää Kelaa ja muita sosiaalivakuutuksen toimijoita koskevasta lainsäädännöstä. Isot poliittiset ratkaisut – kuten perusturvan ja ansioturvan painotukset – tehdään eduskunnassa ja maan hallituksessa.Kelan valtuutetut hoitavat heille kuuluvat tehtävät, kuten esityksen tekemisen pääjohtajasta. Julkisuudessa ihmeteltiin, miksi rekrytointifirman suositus ei kelvannut. Jos niiden suositukset pitäisi toteuttaa sellaisinaan, mihin vastuuta kantavia päättäjiä tarvittaisiin? Tuskinpa isojen yritysten hallituksetkaan ulkoistavat pääjohtajan valintaa. Valta ja vastuu kuuluvat samoihin käsiin.Valintaesityksessä hallituspuolueita edustavilla valtuutetuilla oli eri ehdokas. Ei sekään ole kummallista. Näin oli myös edellisellä kerralla.Valtuutetut käyttivät heille kuuluvaa harkintavaltaa. Enemmistö valitsi sitoutumattomista kärkiehdokkaista ihmisen, jonka arvioivat olevan tähän tehtävään paras asiantuntemuksensa ja muun soveltuvuutensa perusteella. Valinta oli hyvä. Kiitos!