Voiko ylioppilastutkinnon arvioinnin objektiivisuuteen luottaa?

ovat uudistaneet valintakäytäntöjään ja ottavat tulevana ­keväänä käyttöön ylioppilastutkinnon pisteytystyökalun. Työkalun tavoitteena on vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta.Mutta voidaanko ylioppilastutkinnon arvioinnin objektiivisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen luottaa?Jo vuosia on julkaistu osaa­misen arviointia helpottavat hyvän vastauksen piirteet. Tänä syksynä otettiin käyttöön ­uudistus, joka mahdollisti sensorien antaman arvioinnin näkemisen.Uudistuksen tavoitteena lienee lisätä arvioinnin läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta sekä mahdollistaa oppiminen vielä kokeen jälkeenkin. Taus­talla vaikuttaa elinikäistä oppi­mista tukeva uudistunut lukio­laki, jonka ansiosta ylioppilaskokelailla on mahdollisuus korottaa arvo­sanojaan aiempaa vapaammin.Uudistuksen myötä saavutettu arvioinnin avoimuus lisää objektiivisuutta, mutta sen toteutus ontuu: järjestelmässä näkyvät annetut pisteet ja perusteluja vain satunnaisesti. Sen­sorien antamat pisteet näkyvät järjestelmässä anonyymeinä, jolloin opettaja ei voi enää ottaa yhteyttä sensoriin kysyäkseen perusteluja esimerkiksi piste­vähennyksille.Toisaalta alustavan arvioinnin antanut opettajakaan ei voi enää perustella pisteytyksiään. Ongelmallista on myös se, että sensorit sopivat ”työparina” lopullisista pisteistä, jolloin sensorien väliset piste-erimielisyydet jäävät pimentoon.Ylioppilastutkinnon tulisi mitata mahdollisimman laajalti opetussuunnitelmien oppiainekohtaisia tavoitteita. Koe­kysymykset eivät koskaan saisi olla tulkinnanvaraisia, eikä arvioinnin kriteerejä tulisi muuttaa jälkikäteen.Sensoritoimintaa tulisi ke­hittää siten, että jokainen sen­sori olisi velvoitettu perustelemaan antamansa pisteet ja ­vastaisi arvioinnista omalla nimellään.Nyt sensorit korjaavat kokeita koulukohtaisesti, mutta luotettavuuteen vedoten järjestelmän tulisi arpoa sensoreille kokelaat eri kouluista.Ylioppilastutkinnon paino­arvon kasvaessa tarvitaan avointa keskustelua ylioppilas­tutkinnon arvioinnin objektiivisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja luotettavuudesta.