Mielipide

Olen järkyttyneenä seurannut, kuinka kauppoja katoaa Helsingin parhailta liikepaikoilta

Pienyrittäjyyttä

tukevan kansainvälisen liikkeen voimalause kuuluu: ”Support your local.” Paikalliseen yrittäjyyteen liitetään usein mielikuva pikku puuhastelusta kivoissa kaupunginosissa tai maalaiskylissä mökkimatkan varrella.Tosiasia kuitenkin on, että Helsingin ydinkeskustan kortteleissa toimii lukuisia pieniä yksityisiä yrityksiä. Näin ainakin toistaiseksi.Yhtenä keskustan pienyrittäjistä olen järkyttyneenä seurannut, kuinka kauppoja katoaa osoitteista, joita on totuttu pitämään Helsingin parhaina liikepaikkoina. Esimerkiksi tunnetut ja pitkään toimineet laatuliikkeet Ajatar ja Feminett ovat ­sulkeneet ovensa viime vuoden ­aikana.Helsingin keskustan kurjistumiskierteeseen on monta syytä, verkkokauppa ja keskustan ulkopuolelle nousevat kauppakeskukset mukaan lukien.Ymmärrän maailman väistämättömän muutoksen ja markkinoiden vapaan kilpailun. Yksi kuitenkin menee yli ymmär­rykseni: keskustakiinteistöjen liiketilojen vuokrataso. Vuokrat pysyvät tähtitieteellisinä, vaikka vuokralaiset putoavat kyydistä ja tyhjät näyteikkunat tuijottavat mustina keskustaa.Helsingin arvokkaimmat liikekorttelit ovat yhä enemmän kansainvälisten pääomasijoittajien omistuksessa. Kasvottomien korporaatioiden toimintaan ei kuulu kiinnostus markkinoiden paikallisiin ominais­piirteisiin, saati Helsingin kaupunkikuvan kehittämiseen. Järjenvastaiselta tuntuva liiketilan seisottaminen tyhjillään käy ­ilmeisesti kannattavasta liike­toiminnasta, kun sitä katsoo tarpeeksi kaukaa.Vetoankin suuriin suomalaisiin kiinteistönomistajiin: pitäkää vuokrat kestävällä tasolla. Vastuullinen vuokraisännyys on myös panostus Helsingin kaupunkikuvaan ja Suomi-kuvaan, joka monelle matkailijalle muodostuu juuri Espalla ja Aleksilla. Tyhjenevä ja rämettynyt kaupunkikeskusta toki ajaa pois myös tavalliset helsinkiläiset, jolloin syntyy tilaa turvattomuuden kasvulle.Kiitos kaikille, jotka ostopäätöksillään äänestävät monipuolisen tarjonnan puolesta ja kaupan globaalia keskittymistä vastaan. Helsinki tarvitsee elävät ja uniikit ostoskadut.