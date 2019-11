Mielipide

Jörn Donner mielipidesivulla: Luova Suomi ansaitsee omat tilat Eteläsatamaan

Guggenheim-projektin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

mielestäni onnekkaan kaatumisen jälkeen on keskusteltu arkkitehtuuri- ja designmuseon sijoittamisesta samalle paikalle Helsingin Eteläsatamaan. Valtio ei ole liikahtanut, minkä takia pormestari Jan Vapaavuori (kok) aivan oikeutetusti haluaa kehitellä uusia ajatuksia alueen käytöstä.Mielestäni arkkitehtuuri (Aalto ja muut) ja design (Wirkkala ja muut) ovat osa kokonaisuutta, jota nimitän luovaksi Suomeksi. Musiikki (ei lepää enää Sibeliuksen varassa), elokuva (Kaurismäki ja muut), valokuvaus, teatteri ja televisio ovat osa sitä Suomea, joista kokonaisuutena voidaan rakentaa elämysseikkailu nykytekniikalla toteutettuna. Gastronomiaa ei saa tässä unohtaa, siitä huolimatta, että Silvio Berlusconi aikoinaan tyrmäsi suomalaisen ruokakulttuurin.Kirjallisuus – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – ei leviä kovin paljon maailmalle. Se on pitkälti kotimarkkinatuote vastakohtana yllä mainituille taiteille.Ikävä kyllä en usko, että nykyinen valtiovalta olisi kiinnostunut tällaisesta projektista. En ole nähnyt ainuttakaan mielenkiintoista kulttuuripoliittista aloitetta Antti Rinteen (sd) hallitukselta. Oodi avattiin, mutta päätökset siitä tehtiin monta vuotta sitten. 50 miljoonaa euroa maksanut Amos Rex on rahoitettu yksityisen säätiöpääoman tuella.Olympiastadion etenee yli 300 miljoonan euron rahoituksella. Aikoinaan sanottiin, että urheilun avulla Suomi juostiin maailmankartalle. Talvisodan aikana Paavo Nurmi lähetettiin Yhdysvaltoihin propagoimaan Suomen hyväksi.Tuskinpa Helsingin kaupunki haluaa lähteä tällaiseen kulttuurihankkeeseen ilman valtiovallan, yritysten ja yksityisten tukea. Olen aiemmin propagoinut tätä toisessa muodossa. Yrittänyttä ei laiteta, siksi jatkankin, vaikka en ole enää mukana niissä piireissä, joissa yhteiskunnan varoista päätetään.