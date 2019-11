Mielipide

Endometrioosiani ei ole hoidettu mitenkään

Olen

endometrioosia sairastava 33-vuotias nainen. Olemme mieheni kanssa yrittäneet saada lasta jo viisi vuotta. Minun on pakko kertoa oma tarinani. Ehkä se voisi tuoda uutta näkökulmaa julkisuudessa käytävään keskusteluun lapsikadosta.Minulla endometrioosi todettiin vasta aikuisiällä, vaikka luultavasti olen sitä sairastanut siitä asti, kun kuukautiseni alkoivat. Kun gynekologini kertoi minulle, että minulla on endometrioosi, säikähdin ja kysyin, mitä se tarkoittaa. Lääkäri vastasi, ettei minun tarvinnut murehtia ollenkaan, endometrioosi on vaaraton tauti.Endometrioosiani ei ole hoidettu mitenkään, vaan se on myllännyt munasarjoissani vapaasti kaikki nämä vuodet. Jos saisin käännettyä aikaa taaksepäin, olisin yrittänyt tulla raskaaksi jo aikaisemmin.Endometrioosia sairastaa arviolta joka kymmenes nainen, mutta siltikään kaikki gynekologit eivät ilmeisesti edes tunnista tautia.Toinen asia, jonka haluan tuoda esille, on se, että julkinen terveydenhuolto laskee myös potilaan itse maksamat lapsettomuushoidot mukaan niihin kolmeen koeputkihedelmöityshoitokertaan (IVF), jotka julkisella puolella tarjotaan. Miten voi olla, että meitä lapsettomuudesta kärsiviä rangaistaan siitä, että olemme omista varoistamme käyttäneet rahaa hoitoihimme?Halusimme kokeilla mieheni kanssa onneamme yksityisellä klinikalla, sillä julkisella puolella jono hoitoihin oli noin kuusi kuukautta pitkä. Nuo kaksi hoitoa kuitenkin epäonnistuivat. Nyt meillä on vain yksi hoitokerta käytettävänä julkisella puolella.Haluamme lasta niin paljon, että se sattuu, mutta siitä meitä rangaistaan. Tuntuu pahalta lukea, kun vauvakadosta syyllistetään meitä ”itsekkäitä millenniaaleja”.Minua ja miestäni olisi auttanut paljon se, jos hedelmöityshoitoihin pääsisi nopeammin ja jos julkinen terveydenhuolto tarjoaisi kolme hoitokertaa siitäkin huolimatta, että asiakkaalla on säästötilillä muutama tuhat euroa.