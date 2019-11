Mielipide

Maailmankaupan sääntöjärjestelmä horjuu

Maailman kauppajärjestö

Maailmankauppa

Kun

WTO-jäsenmaiden

WTO ja sille rakentuva sääntöpohjainen järjestelmä ovat vaikeuksissa. Kauppaneuvotteluissa ei ole saatu sanottavaa edistystä, ja kaupan säännöt ovat jääneet viime vuosisadalle.WTO:n kruununjalokiveksi kutsuttu sitova riitojenratkaisu on päättymässä, kun järjestön valituselin lakkaa joulukuussa toimimasta. Elimellä ei ole tällöin enää riittävästi toimivaltaisia jäseniä, eikä uusia jäseniä kyetä valitsemaan Yhdysvaltojen vastustuksen vuoksi.WTO:sta ei saada enää päätöksiä siitä, ovatko jäsenmaat toimineet sääntöjenvastaisesti – eikä oikeutusta vastatoimiin, jos rikkuri ei ole korjannut toimintaansa. Kaupan tulevaisuus säännöistä vapaassa maailmassa huolestuttaa, syystäkin.kärsii toki sääntöjen vastaisista toimista nytkin. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota on jäävuoren huippu. Global Trade Alert -tietokannasta käy ilmi, että protektionistiset toimet koskettavat noin 70:tä prosenttia maailmankaupasta. Riitojenratkaisun vaikeutuessa protektionismi voi lisääntyä.Sääntöjärjestelmä on sinänsä yhä olemassa. WTO-sääntökehys saattaa velvoittaa maata, vaikka se eroaisikin järjestöstä. Yhdysvalloissakin maan WTO-sitoumukset on kirjattu lakiin, eikä kongressi välttämättä suostuisi lakien kumoamiseen.Useimmat maat noudattavat varsinaisten WTO-sopimusten ohella WTO-sääntöjä tai niitä pidemmälle meneviä velvoitteita eriasteisten vapaakauppasopimusten kautta. Euroopan unionilla on tällaisia sopimuksia yli 70 maan kanssa, ja Yhdysvalloilla sopimuksia on 20. Kaikkiaan WTO-jäsenten keskenään solmimia kahdenvälisiä tai alueellisia kauppajärjestelyjä on yli 300.Kauppariitoja käsittelevä paneelijärjestelmä säilyy WTO:ssa myös valituselimen toiminnan lakatessa. On siten mahdollista, että riitoja pystytään ratkaisemaan, vaikka sitova riitojenratkaisu lakkaakin. WTO:ta edeltänyt Gatt-järjestelmä toimi ilman sitovia menettelyjä yli 40 vuotta. Tuolloin hieman yli 30 prosenttia kiistoista ratkaistiin ennen varsinaista riitakäsittelyä.Jotkin WTO-maat ovat sopineet, että ne eivät valita kauppariidan paneelipäätöksestä. Tämä ylläpitää osittain riitojenratkaisun sitovaa luonnetta.Vastaavasti Euroopan unioni on ehdottanut valituselimen korvaavaa väliaikaisjärjestelyä, jossa osapuolet suostuvat kiistojen sitovaan ratkaisuun välimiesmenettelyllä. Tähän mennessä Kanada ja Norja ovat suostuneet ehdotukseen.WTO:n riitojenratkaisu vaikeutuu, Euroopan unioni voi hyödyntää unionin vapaakauppasopimusten riitamenettelyjä. Tähän asti niihin ei ole juuri turvauduttu, koska myös WTO-reitti on ollut tarjolla. Kauppasopimuksen riitamenettelyä EU tulee lähiaikoina käyttämään Etelä-Afrikan, Ukrainan ja Etelä-Korean kanssa.Valitettavasti EU:lla ei ole vapaakauppasopimusta merkittävimpiin kauppakumppaneihinsa kuuluvien Kiinan, Yhdysvaltojen, Intian ja Venäjän kanssa, eivätkä nämä maat välttämättä suostu EU:n ehdottamaan väliaikaisjärjestelyyn.Entä jos EU:n kauppakumppanit tuntisivat kiusausta koetella sääntöjä vielä enemmän kuin tähän asti? Yhdysvalloilla on ollut jo vuosikymmeniä lakeja, jotka mahdollistavat yksipuoliset toimet kauppasääntöjen rikkojia vastaan, ja nykyhallinto on hyödyntänyt näitä aktiivisesti. EU:n valikoimasta tällaiset keinot puuttuvat. Komissio pohtiikin EU-lainsäädännön päivittämistä.edun mukaista lienee pitää yllä nykyistä kaupan sääntökehikkoa. Se tuo yrityksille ennustettavuutta ja toimintavarmuutta. Ennustettavuuden horjuttamisen taloudelliset vahingot ovat ilmeisiä ja kohdistuvat äkkiä kotimarkkinoillekin.Onkin oletettavaa, että kauppaa käydään jatkossakin pääosin entisin säännöin. ”Lainsuojaton” tilanne leikkaa kaupan ja maailmantalouden kasvua ja vaikuttaa varsinkin pitkittyessään yritysten liiketoimintajärjestelyihin. Onkin syytä pyrkiä siihen, että ajanjakso jää mahdollisimman lyhyeksi. Kiistojen laajentuminen olisi myrkkyä.Euroopan unionin kannattaa nyt edistää neuvotteluja WTO:ssa ja laajentaa kauppasopimusverkostoaan, jotta yhteiset säännöt sitovat mahdollisimman laajasti. EU:n pitää myös vahvistaa toimintakykyään, jotta WTO-sääntöjä ei rikota seuraamuksitta. Kauppašeriffille voi olla käyttöä.