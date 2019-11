Mielipide

Sote-hidastelu näkyy kunnissa vielä ainakin kolme neljä vuotta, ja ne ovat pitkiä vuosia

Keskipohja­lainen

Kuntien

vähän yli tuhannen asukkaan Halsuan kunta nosti marraskuun puolivälissä kuntavero­prosenttinsa Suomen ennätykseen, 23,5 prosenttiin.Ero etelän kaupunkeihin repeää entistä suuremmaksi. Matalin veroprosentti on Kauniaisissa, 17 prosenttia.Halsuan päätöksen taustalla on muun muassa sosiaali- ja terveysmenojen voimakas kasvu.Halsua kuuluu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymään Soiteen, joka käynnisti syyskuussa yt-neuvottelut. Työpaikkoja vähenee.”Soiten alueen sote-kustannusten taso on osoittautumassa alueen jäsenkuntien taloudellista kantokykyä korkeammaksi”, yt-tiedote kiteyttää.laajoja yt-neuvotteluita on käynnissä tai käyty liki kaikissa kuntien omistamissa sairaanhoitopiireissä.Myös kunnat itse käyvät yt-neuvotteluita ja etsivät säästöjä muualtakin kuin sotesta, muun muassa koulutuksesta.Ahdingon taustalla on osittain tilapäisiä ongelmia verotulokertymässä. Ne peittävät paljon vakavampaa kehitystä: kuntien menot ovat kasvaneet, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, eikä verotulojen kehitys ole vastannut odotuksia.Antti Rinteen (sd) hallitus on sinänsä ottanut kuntien ahdingon tosissaan. Hallitus korottaa peruspalveluiden valtionosuuksia eli kuntien rahoitusta ensi vuoden budjetissa 1,1 miljardia euroa ja aikaistaa osaa maksatuksesta jo tälle vuodelle. Silti samaan aikaan hallitus suunnittelee sosiaali- ja terveyspalveluihin suuria uudistuksia, jotka kuntien on toteutettava. Hoitoon pääsyn aikarajoja kiristetään, mikä vaatii lisää lääkäreitä, ja vanhusten hoivan hoitajamitoitusta nostetaan, mikä vaatii lisää hoitajia.Nämä ovat varmasti tarpeen palveluiden parantamiseksi, mutta kunnat pelkäävät, etteivät ne enää alkuhuuman jälkeen saa valtiolta riittävää rahoitusta uusien menojen kattamiseen. Etenkin kun henkilöstömenoissa on kovia nousupaineita.heikon tilanteen takia hallituksella ei ole varaa hidastella sote-uudistuksessa.Viime kaudella uudistus jäi kesken. Surkeinta tässä on se, että mitä tahansa hallitus maakuntien suhteen päättää, isot uudistukset ovat voimassa aikaisintaan vuonna 2022 tai 2023. Nykyisten kuntien on kannettava vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista vielä ainakin kolme neljä vuotta, ja ne ovat pitkiä vuosia niin Halsualla kuin muissakin kunnissa.