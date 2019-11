Mielipide

Moni yrittää peitellä savon murrettaan, vaikka siihen ei ole mitään syytä

Suomalaisessa

elokuvassa on mollattu savolaisia olan takaa. Jos käsikirjoituksessa on ollut vähän hölmö ja yksinkertainen henkilö, hän on puhunut savon murretta.Viimeksi televisiossa nähdyssä Jääkärin morsiamessa (1938) Ossi Elstelä oli pantu esittämään savolaista sotilasta ja puhumaan savon murretta tosi surkealla tavalla. Tällä tavoin savolaista identiteettiä pyrittiin murtamaan.Savolaiset ovatkin vältelleet omalla murteella puhumista muualla Suomessa, etteivät olisi joutuneet naurunalaisiksi. Onneksi ajat ovat muuttuneet. Nyt murteita pidetään arvokkaana ja sivistyneenä asiana, eikä omia juuriaan tarvitse hävetä. Kiitos siitä esimerkiksi murrerunoilija Heli Laaksoselle.