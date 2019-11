Mielipide

Kylpyhuoneemme kosteusvaurio ”korjattiin” alle puolessa tunnissa – Kiinassa hometta pidetään usein lähinnä kau

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Pekingin-kotimme olohuoneen lattia alkoi yhtäkkiä keinua. Laminaatin alla tuntui selvä harjanne, joka nosti muutakin lattiaa usean neliö­metrin alalta.Koska olen suomalainen, mieleen nousi heti homevahinko kauhu­kuvineen.Hälytimme paikalle remontti­miehen, joka saapuikin juoksu­jalkaa. Hän katseli ensin taulujamme ja sitten lattiaa ja totesi, että ei tässä mitään. Lattia­miehet tulevat maanantaina kello 9.Koska olen draamaan taipuvainen realisti, näin mielessäni, miten mahdollinen kosteus hapertaa kahdessa päivässä koko lattian ja home alkaa haista.Maanantaina ketään ei tullut. Kun soitimme uudelleen remonttinumeroon, toinen mies saapui ja totesi jälleen, että täällä tarvitaan lattiamiehiä. Odottakaa rauhassa. Kun yritin kysyä kosteudesta ja homeesta, mies vain huiskautti kättään. Enpä usko, hän sanoi.harvat huolehtivat homeesta.Osa siksi, että heidän mukaansa hometta ei ehdi tulla – Kiinassa talojen elinkaari on esimerkiksi Suomeen verrattuna lyhyt. Alle kymmenenvuotias talo voi hyvin olla purkukuntoinen, sillä rakentamisen laatu on usein kehnoa.Toinen syy on betoni, josta monet talot rakennetaan. Se ei ole homeelle kovinkaan herkkä.Sitä paitsi Pekingissä on puolet vuodesta niin kuivaa, ettei home kasva, sanoi ystäväni, kun kerroin hänelle lattia­huolistani. Kun ihmiset Pekingissä ostavat asun­non, hometarkastuksia ei juuri tehdä. Jos hometta onkin, se on ystäväni mielestä lähinnä vain kauneusvirhe.Asuntokaupoilla paljon tärkeämpää on hyvä fengshui ja se, että ikkunat ovat etelään. Kiinassa moni uskoo, että aurinko tappaa bakteerit. Siksi auringonvalossa kylpevän asunnon ajatellaan tekevän hyvää myös terveydelle.vuosia sitten asuimme Shanghaissa, kylpyhuoneen katosta tulivat vedet läpi. Kosteusvaurio korjattiin alle puolessa tunnissa rapsuttamalla pehmennyt aines pois ja vetämällä uutta maalia päälle.Pari vuotta sitten nykyisen Pekingin-kotimme kylpyhuoneen lattialaatta turposi niin, ettei ovi mennyt enää kiinni. Korjausmiehet sahasivat oven alareunasta palan pois.Kun nyt yritin selittää ystävälleni, että Suomessa me pidämme hometta terveysriskinä, hän ei saanut ajatuksesta kiinni. Hän katsoi keinuvaa laminaattia ja totesi, että hometta isompi riski on kompastuminen epätasaiseen lattiaan.