Mielipide

Tätäkö se valinnanvapaus tarkoittaa: terveysasemalla minulta kysyttiin, kumpaako vaivoistani haluan hoidettava

Suomi

on ollut terveydenhuollon tasa-arvoa mittaavissa tutkimuksissa Euroopan ja OECD-maiden häntäpäässä, samoilla sijoilla Yhdysvaltojen kanssa.Suomessa terveyspalveluiden käyttäjissä on kaksi luokkaa: ohituskaistalaiset ja rahvas. Ohituskaistalaisilla on työterveyshuolto tai yksityinen terveysvakuutus, kun taas eniten palveluja tarvitseva varattomampi rahvas joutuu käyttämään julkisia palveluja.Käytin työurani ajan työterveyshuollon palveluja. Eläkkeelle jäätyäni siirryin oman terveysasemani käyttäjäksi. Ero palveluiden tasossa on ajoittain huikea. Kun työterveyshuollossa lääkärin vastaanotolle pääsi päivässä tai parissa – ja tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatioon muutamassa päivässä –, julkisella puolella tilanne on toinen.Yritin äskettäin saada terveysasemalta apua kahteen erilliseen vaivaan, jotka olivat pahentuneet. Puhelussa kävi kuitenkin ilmi, että lääkäriaika voidaan antaa vain yhteen vaivaan. Se löytyisi viiden viikon päästä. Kysyin, voisiko tuohon toiseen ongelmaan varata ajan vaikkapa kuuden viikon päähän. Se ei kuitenkaan käynyt. Toisen ajan voi varata vasta sitten, kun ensimmäinen aika on käytetty.Sitten sairaanhoitaja esitti minulle yllättävän kysymyksen: kumpaako vaivoistani haluan hoidettavan?Valinnanvapaus olikin siis toteutunut tässä muodossa! Koska olin onneksi itse tutkinut oireitteni mahdollisia syitä, valitsin sen ongelman, jonka taustalla voi yhtenä vaihtoehtona olla syöpä.Vaimoni sairauden tutkimuksiin meni kokonainen vuosi erilaisine jonottamisineen. Hyvillä järjestelyillä tuo tutkimusprosessi olisi käsittääkseni voitu vielä läpi muutamassa viikossa. Näin menetellen olisi vältytty myös ikäviltä loppuelämän komplikaatioilta.Julkisuudessa esiintyvät sote-keskustelijat ja -päättäjät ja myös keskusteluttajat ovat käsittääkseni kaikki näitä ohituskaistalaisia, joilla ei ole omakohtaista kosketusta terveydenhuollon arkeen. Heidän mielipiteitään ohjaa hyvin usein ideologia tai eduntavoittelu. Ehkä siksi sotesta ei tule valmista.Moni kansalainen kaipaisi tietoa eri maissa toteutettujen terveydenhoitojärjestelmien toimivuudesta. En ole nähnyt mediassa yhtään tällaista kuvausta tai vertailua.