Mielipide

Opiskelijat pakotetaan velkaantumaan

viikolla uutisoitiin laajasti opintolainan kokonaismäärän, sen nostajien ja keskimääräisten opintolainasummien hurjasta kasvusta viime vuosikymmenen aikana. Tässä huolestuttavassa kehityksessä näkyvät opintorahaan tehdyt leikkaukset ja opintotuen lainapainotteisuuden lisääntyminen.Monen opiskelijan on yksinkertaisesti pakko nostaa lainaa selviytyäkseen arkielämän kustannuksista. Siten opiskelijat ovat ainoa väestöryhmä, joka pakotetaan velkaantumaan.Miksi nuorten ihmisten henkilökohtainen velkaantuminen elinkustannusten kattamiseksi on toivotumpaa kuin valtion miinuskorkoisen velan kasvattaminen?Pakkovelkaantumisen seurauksena opiskelija voi valmistua epävarmaan työelämään taakkanaan korkoa kasvava, jopa monen kymmenentuhannen euron opintolaina. Tavoiteajassa valmistuneille myönnettävää opintolainahyvitystä esitetään ratkaisuksi, suorastaan kannustimeksi, nostaa opintolainaa. Hyvitys palkitsee ne, jotka kykenevät valmistumaan tavoiteajassa – sellaiset, joiden ei kenties tarvitse työskennellä opintojen ohella, ja ne onnekkaat, joiden kohdalle ei osu esimerkiksi yllättäviä elämänkriisejä tai mielenterveyden ongelmia opiskeluaikana.Lainahyvitys on toki ansaittu ja tavoittelemisen arvoinen porkkana, mutta opintotuen pitäisi kuitenkin tukea ennen kaikkea niitä, jotka eivät voi opiskella ilman tukea.Lainahyvitys ei voi olla peruste nykyiselle lainapainotteiselle järjestelmälle, sillä valmistumisen jälkeen maksettava hyvitys ei näet auta sitä opiskelijaa, joka opintoaikanaan pahimmillaan joutuu sinnittelemään köyhyysrajalla kuukaudesta toiseen. Tarvitsemmekin pikaisen siirtymän kohti sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa päätoimisen opiskelun ilman ahdistavasti kertyvää velkataakkaa.