Hallituksen sote-esitys on liian monimutkainen

Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on perustaa 18 itse­hallinnollista sote-aluetta, jotka muutetaan moni­alaisiksi maakunniksi. Maakunnat saisivat verotus­oikeuden, jolloin niiden itse­hallinto korostuisi. Esitetty uudistus on niin moni­mutkainen, että se vaarantaa jälleen uudistuksen toteutumisen.Maakuntaratkaisusta voi muodostua valinnanvapauden kaltainen riippa. Maakunnat tulivat mukaan hallitusohjelmaan yhtenä keskustan kynnyskysymyksistä, ja tämä uhkaa nyt hallituksen kärkihanketta. Myös Uudellemaalle kaavailtu muista poikkeava erillisratkaisu ja terveydenhuollon integraation puute voi olla perustuslaillinen riski. Valtakunnallisesta lainsäädännöstä poikkeaminen lienee mahdollista, kun siihen on perusteltuja syitä, joiden vuoksi valtakunnallinen malli ei toimisi – mutta onko näin Uudellamaalla?Monissa maakunnissa kaupungit ja kunnat ovat jo käynnistäneet maakunnallisia sote-alueita tai ovat valmistelleet yhteistoimintaratkaisuja. Näin on tehty esimerkiksi Turun, Tampereen ja Oulun seuduilla. Hallituksen esitys on näille kunnille pettymys. Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli sote-palvelujen integraatio, palveluiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä kustannusten nousun hillitseminen – mutta ei hallintomallin sanelu.on keskeistä esittää, miten nykyinen eduskunta voi joustavasti toteuttaa uudistuksen. Lainsäädännön kannalta tärkeintä on rahoituksen uudis­taminen. Muuten lainsäädännössä tulisi antaa tilaa alueellisille ratkaisuille ja edetä koetellun lainsäädännön pohjalta. Yksinkertainen malli on yleensä paras ja toimivin.Vasta kun eduskunta aikanaan on tehnyt päätökset sote-uudistuksesta, alkaa varsinainen työ palvelujen saatavuuden ja järjestelmän tuottavuuden parantamiseksi. Se tulee olemaan maakuntien päättäjien vaikein ja tärkein tehtävä. Siihen tarvitaan avuksi myös kuntia, jolloin yhteistoimintaa korostava kuntayhtymämuoto turvaa sekä kuntien perustuslailliset oikeudet että kansalaisten sosiaaliset ja demokraattiset oikeudet. Tulevaisuuden ongelmat eivät ole yksin maakuntien ratkaistavissa vaan vaativat myös muiden yhteiskunnan sektoreiden toimia ja aluekehityksen huomioimista.Hallitusohjelman mukaan maakuntien rahoitus perustuu aluksi valtion rahoitukseen, mutta vuoden 2020 loppuun mennessä esitetään valmisteltavaksi verotusoikeus maakunnille. Muutoksen ei tulisi aiheuttaa kokonaisverotuksen kiristymistä. Palveluntarpeen kasvu lisää kuitenkin kustannuksia.Jos tuottavuutta ei paranneta, aluksi vähäinen maakuntavero alkaa nopeasti kasvaa, eivätkä itsenäiset maakunnat tarvitse korotuksiin lupia. Tällöin verotus kiristyy maassa epätasaisesti.rahoitus- ja järjestämisvastuun tulee jatkossa kuulua yksin valtiolle, joka vastaa viime kädessä kansalaisten hyvinvoinnista. Vain valtio voi säädellä menojen kokonaisuutta. Rinteen hallituksen budjettiesityksessä luvataan esimerkiksi seitsemän päivän hoitotakuu perusterveydenhuoltoon, ja siihen varataan talousarviossa 60 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Tehostetun palveluasumisen 0,7 työntekijän mitoitus kirjataan lakiin, mutta tarvittava rahoitus tulee vasta myöhemmin. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen varataan 60 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.Esitykset ovat hyviä, mutta toteutukseen tarvitaan myös vastaavan suuruinen kuntien rahoitusosuus, koska kunnilta poistuu rahoitusosuus vasta sote-uudistuksen toteuduttua. Nyt kuntien rahoitusmahdollisuudet ovat taloustilanteen takia hyvin huonot. Siksi rahoituksen ohjauksen tulee olla yksissä käsissä ja tapahtua osana budjettilakeja, jolloin palveluntarpeiden kokonaistilanne arvioidaan vuosittain.Uudistuksessa maakunnat voivat vastata palvelujen tuottamisesta, ja valtionrahoitus tulisi jakaa niille väestön todellisiin tarpeisiin perustuvien kriteerien mukaisesti. Mikäli valtio olisi yksinomainen rahoittaja, se kannustaisi maakunnat tarkkaan taloudenhoitoon ja vähentäisi riskiä kustannusten karkaamisesta.Maakunnat tulee voida perustaa kuntayhtymäpohjalta, ja niiden valtuutetut on valittava suorilla maakuntavaaleilla.