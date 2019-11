Mielipide

Homo voi olla persu ja musta tykätä Trumpista

Yhdys­valloissa

Samaan aikaan

Voihan

Sateenkaaripolitiikka

demokraattien esivaali on muistuttanut eläkeläisiltaa, kun äänessä ovat olleet Bernie Sanders, 78, Joe Biden, 77, ja Elizabeth Warren, 70.Vihdoin jotain alkaa tapahtua. Kisaan ilmoittautui newyorkilainen monimiljardööri Mike Bloomberg, jolla ei kuitenkaan taida olla mahdollisuuksia vasemmalle siirtyneessä puolueessa. Sitä paitsi Bloomberg on hänkin jo 77-vuotias.Siksi isompi asia on, että helmikuun alussa demokraattien kisan käynnistävän Iowan esivaalin kyselykärkeen on noussut vasta 37-vuotias indianalainen Pete Buttigieg eli Pormestari-Pete.Donald Trump on keskimäärin Yhdysvaltain epäsuosituin presidentti sen jälkeen, kun nykyaikaiset mielipidekyselyt aloitettiin vuonna 1937. Enemmistö amerikkalaisista ei ole ikinä kannattanut häntä: ei ennen vaaleja, vaaleissa, eikä vaalien jälkeen.Haastajilla pitäisi olla mahtava tilaisuus vallata Valkoinen talo, mutta aika alkaa käydä vähiin.Britanniassa konservatiivipuolue on ajanut maan kaaokseen EU-erolla eli brexitillä ja jakautunut kahtia. Fiaskon olisi luullut romahduttaneen konservatiivien suosion, mutta Boris Johnson on mielipidekyselyjen kärjessä ennen joulukuun parlamenttivaaleja.Se johtuu siitä, että kilpailevalla työväenpuolueella ei ole vakavasti otettavaa johtajaa vaan marxilaisänkyrä nimeltä Jeremy Corbyn, joka ei tunnu edes tahtovan voittaa vaaleja. Vaaleihin puolue on lähtenyt epäselvällä brexit-kannalla ja laajalla kansallistamisohjelmalla.Siksi samaa pitää kysyä Britanniasta. Miksei vasemmisto ole pystynyt kansallisen kriisin aikana tarjoamaan kunnon vaihtoehtoa?Miksi Labourin tulevaisuuden toivona pidetty ex-ulkoministeri David Miliband johtaa pakolaisia pelastavaa amerikkalaista kansalaisjärjestöä eikä pelasta Britanniaa?tämä kaikki olla sattumaakin, mutten oikein usko. Ilmeisesti vasemmiston puolueissa on jokin sellainen vika, joka estää vahvoja poliitikkoja pärjäämästä. Väitän sen liittyvän identiteettipolitiikkaan.Takavuosina vasemmistopuolueiden ydinkannatus tuli työläisiltä ja vähätuloisilta. Puolueet ajoivat hyvinvointipalveluja ja tulonsiirtoja rikkailta köyhemmille. Politiikka vetosi suuriin joukkoihin, koska se korosti ihmisten yhteisiä etuja, ei heidän erojaan.Nyt vasemmisto on muuttunut. Taloudellinen epätasa-arvo on ohjelmissa mukana, mutta sen rinnalle ja ohi ovat nousseet muut yhteiskunnalliset erot, kuten sukupuoli, etninen tausta tai seksuaali-identiteetti. Uuden identiteettipolitiikan idea on, että eri tavoin sorretut alkaisivat ajatella olevansa samalla puolella ja yhdistäisivät voimansa.Yhdysvalloissa demokraattien ehdokkaaksi pyrkivä ei saa koskaan unohtaa mustia, latinoja, feministejä, seksuaalivähemmistöjä, vammaisia eikä alkuperäisiä amerikkalaisia. Ellei kaikkia ryhmiä mainitse joka puheessa, ihmiset pahastuvat ja heittäytyvät hankaliksi, sillä kompromissi on nyt kirosana.Nykyilmapiirissä moni demokraatti on joutunut myös pyytelemään anteeksi vanhoja puheitaan niin kuin Pirkka-Pekka Petelius (vihr) nunnuka-sketsejään. Se on saanut demokraatit näyttämään heikoilta kiemurtelijoilta – etenkin, kun vastassa on Trumpin kaltainen tyyppi, joka ei ikinä pyydä anteeksi mitään.on kaunis illuusio, joka perustuu ajatusharhaan, että ihmiset määrittelevät itsensä vain yhden asian eli vähemmistöasemansa mukaan.Tosielämässä ihmiset ovat monimutkaisempia: musta mies voi tykätä Trumpista, homo voi olla persu. Moni on yhdessä asiassa enemmistöä, toisessa vähemmistöä.Mutta ei vasemmistolaisten tilanne sentään ihan toivoton ole, sillä poliitikko voi vapautua identiteettipolitiikan pihdeistä, jos hänellä on taskussa vähemmistökortti.Ihonväri vapautti epäilyistä Barack Obaman. Pete Buttigieg on homo, joten hän voi ajaa maltillista politiikkaa, joka voi vedota myös keskustalaisiin äänestäjiin. Ja Britanniassa Lontoon pormestarilla Sadiq Khanilla voi olla hyvä tulevaisuus.Obama on yrittänyt puhua omilleen järkeä. Entisen presidentin mukaan liian monet kuvittelevat nyt parantavansa maailmaa jakelemalla kenttätuomioita Twitterissä.”Maailma on sekava ja ristiriitainen. Hyviä asioita tekevillä ihmisillä on omat puutteensa”, Obama muistutti lokakuussa.