Mielipide

Suomalaisten ei tarvitse surra syömisiään, kun pysytään kohtuudessa ja kotimaisuudessa

keskustelusta voisi päätellä, että Suomen kansalaisen ruoka-annos koostuu pelkästä maidosta ja naudan­lihasta. Näin ei kuitenkaan ole.Luonnonvarakeskuksen ja Kantar TNS:n keräämien tietojen mukaan keskivertosuomalaisen ruokalautanen painoi vuonna 2018 noin 460 kiloa ­(ilman nesteitä). Suurimman osan lautasesta täyttivät viljatuotteet (17,1 prosenttia), hedelmät ja marjat (15,7 prosenttia), tuoreet vihannekset (12,7 prosenttia) ja peruna (9,7 prosenttia). Vuodesta 2008 vuoteen 2018 tuoreiden vihannesten ­kulutus on kasvanut 13 prosenttia ja hedelmien ja marjojen yli 21 prosenttia.Kotieläintuotteista eniten kulutettiin sianlihaa (7 prosenttia), juustoja ja rahkoja (6,8 prosenttia), jogurtteja, viilejä ja kermoja (6,5 prosenttia) sekä siipikarjanlihaa (5,5 prosenttia).Entäpä otsikoiden, keskusteluohjelmien ja someraivon valovoimainen tähti, naudanliha? Sen osuus suomalaisten ruokalautasilla vuonna 2018 oli neljä prosenttia eli 18,3 kiloa. Tämä luku sisältää luut ja kypsennyshävikin, joita kumpaakaan ei syödä.Naudanlihan kulutuksen vertailuvuodeksi keksittiin jossain vaiheessa vuosi 1950. Valinta oli ilmeisen laskelmoitu, sillä sähkövalo, auto tai jääkaappi olivat tuolloin monien ulottumattomissa ja koko maa eli sodan jälkeisessä tilassa. Rehellisempi vertailukohta olisi 1970-luvun alku, jolloin naudanlihan kulutus oli suurimmillaan vuonna 1975, noin 25 kiloa vuodessa henkeä kohden. Siitä kulutus on pienentynyt yli neljänneksen vuoteen 2018.Maidon kulutus on vähentynyt vuodesta 1950 noin 69 prosenttia ja vuodesta 1975 noin 52 prosenttia. Joidenkin populistien puheista voisi päätellä, että kyse olisi kasvuprosenteista.Suomalaisten ei tarvitse surra syömisiään, kun pysytään kohtuudessa ja kotimaisuudessa. Ruoan tuottajien ei tarvitse murehtia, sillä suomalaiset syövät monipuolisesti ja pääosin suomalaista ruokaa. Siitä kiitos ­sekä tuottajille että kuluttajille.