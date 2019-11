Mielipide

Kuluttamisen vähentäminen keventää mieltä ja ympäristökuormitusta

Kulutustottumuksilla

voimme vaikuttaa muun muassa ilmastonmuutoksen kehitykseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Siitä huolimatta identiteettimme rakentuvat yhä enemmän kuluttamisen ja omistamisen ympärille. Tätä ilmentää Black Friday, joka saa ihmiset suoranaisen ostohysterian valtaan. Lukuun ottamatta pitkään harkittuja hankintoja tällainen päämäärätön shoppailu on ekologisesti ja eettisesti kestämätöntä. Miksi emme siis toimisi fiksusti?Globaalien vaikutusten lisäksi kuluttamisella on monia vaikutuksia jokaisen henkilökohtaiseen elämään. Harkitsemattoman kuluttamisen vähentämisen selvin seuraus on rahan säästyminen.Tällöin rahankäytön voi kohdentaa esimerkiksi itselle rakkaaseen harrastukseen tai harkittuihin kestävämpiin ja eettisempiin hankintoihin. Hyvin harkitusta ostoksesta on pidempään iloa kuin heräteostoksista, joista saatu mielihyvä loppuu melko pian ostotapahtuman jälkeen.Tavaroista voi nauttia omistamatta niitä. Kaverilta lainaaminen tai esimerkiksi vaatelainaamosta vuokraaminen mahdollistaa tuotteen käyttämisen silloin, kun sille on oikeasti tarvetta. Sosiaalisessa mediassa on yhteisöjä ja ryhmiä juuri tavaroiden lahjoittamista ja lainaamista varten.Vaikka tiedämme kuluttamisen ja tavaran kasautumisen aiheuttavan ahdistusta, teemme jatkuvasti uusia hankintoja ilman kunnollista harkintaa. Keskittymällä todellisten tarpeiden ja hetkessä syntyvien mielihalujen erottamiseen jokainen voi kuitenkin muuttaa käyttäytymistään.Kuluttamisen vähentäminen vapauttaa aikaa elämiseen: arki tuntuu rauhallisemmalta ja ­hyvällä tavalla tyhjemmältä. Ylimääräinen stressi poistuu, kun mielessä pyörii vähemmän ­asioita.Nykyajan tehokkuuteen ja suorittamiseen perustuvassa yhteiskunnassa olisi tärkeää osata keskittyä ihmisiin ja ympäröivään maailmaan materian sijasta. Ajan löytäminen saattaa tuntua vaikealta, mutta jokainen voi pysähtyä miettimään, kuinka kauan aikaa tulee käytettyä esimerkiksi nettikauppojen valikoimien selaamiseen. Oman ajankäytön tiedostaminen on hyvä lähtökohta muutoksen aloittamiseksi.Loppujen lopuksi merkityksellisiä ovat elämykset ja kokemukset. Kai sinäkin muistelet vanhana mieluummin ystävien kanssa vietettyjä juhlia kuin halvalla ostamaasi t-paitaa?