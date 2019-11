Mielipide

Päättyvä vuosikymmen on ollut pörssissä juhlaa, mutta perässä voi tulla lasku maksettavaksi

on mieletön keksintö.Talous­toimittajana olen nähnyt, miten työn­tekijät ympäri maailman panevat itsensä likoon tuottaakseen yhtiöilleen voittoa. Jotkut ahertavat tulospalkkioiden innoittamana, toiset tunnollisuuttaan, osa tiukan pomon pelossa. Osakeyhtiö on kuvitteellinen oikeudellinen rakennelma, mutta se on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi tuottaa rahaa.tavalliset ihmiset voivat päästä osille noista voitoista.Osakesijoittamisen kulut voi pitää vähäisinä, samoin nähdyn vaivan. Pari klikkausta verkkopankissa silloin tällöin riittää.Osakkeiden hinnat heilahtelevat voimakkaasti, mutta pitkällä aikavälillä sijoittajat ovat voineet luottaa tuottoon. Jos yritykset maksavat osinkoja, pelkkä osakkeen hinnan pysyminen ennallaan on tuonut voittoa.Historiallisesti osakkeisiin sijoittaminen on tarjonnut tien omaisuuden kartuttamiseen.Mutta ei kaikille.Osakkeisiin sijoittaminen vaatii alkupääomaa. Siksi se lisää yhteiskunnan epätasa-arvoa. Osakkeisiin kiinni pääseminen on omistusasumisen ohella jakanut suomalaisten taloutta kahtia: osalla omaisuus karttuu, osa elää kädestä suuhun ilman merkittävää varallisuutta.vuosikymmentä ovat leimanneet taloudelliset epävarmuudet. Siitä huolimatta osakkeiden kokonaistuotto on päättyvällä vuosikymmenellä kasvanut Yhdysvalloissa noin 250 prosenttiin ja Suomessakin 170 prosenttiin.Etenkin Yhdysvaltojen tuotot ovat hämmentävän kovia.Voi kysyä, millaiselle pohjalle osakkeiden arvonnousu on syntynyt. Selityksiä ovat muun muassa keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka, vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen puute ja velkavetoinen talouskasvu. Yhdysvalloissa myös presidentti Donald Trumpin verouudistus on paisuttanut yritysten voittoja. Samalla se on kutistanut valtion verotuloja.Ajan mittaan osakkeiden tuottojen pitäisi kasvaa käsi kädessä koko talouden kanssa. Jos näin ei ole, pörssien nousu on pois jostain muualta tai se on myöhemmin puhkeavaa kuplaa.Verouudistukset ja keskuspankkien rahapolitiikka ovat hyödyttäneet osakesijoittajia. Trump jaksaa yhtenään ilakoida osakeindeksien uusista ennätyksistä. Tulevaisuudessa 2010-luvun pörssijuhlia saatetaan tarkastella kriittisesti.