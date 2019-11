Mielipide

Miksi valtio on unohtanut sotaorvot?

Sotaorvot ovat talvi- ja jatkosodan kärsinein ryhmä. Heidän isänsä, perheen huoltajat, tapettiin rintamalla.Miksi sotaorvot on unohdettu täydellisesti niin kuin heitä ei olisi olemassakaan? Kaikkia muita sodassa kärsineitä on muistettu paitsi kaatuneiden sotilaiden lapsia, sotaorpoja.Monen sotaorvon ainoa muisto isästä on huoneentaulu, joka on varustettu marsalkka Mannerheimin allekirjoitusleimalla: ”Velvollisuutemme on ilmoittaa, että (N. N.) on kaatunut (päivämäärä). Lohduttakoon teitä tieto, että olette antaneet Suomelle kalleimman uhrin.”Valtion puolesta kuntoutusta saa viisi eri ryhmää. Jopa karjan evakuointitehtäviin osallistuneet miehet on huomioitu, ja he ovat saaneet kuntoutusta.Sotaorpoja on vielä elossa yli 25 000. Arvostakaa kaatuneita, jotka antoivat veriuhrin, oman henkensä, isänmaan puolesta. Auttakaa heidän lapsiaan!Isättömänä kasvaneiden valtion sotaorpojen kuuluu saada vähintään kaikki samat edut kuin muidenkin sodasta kärsineiden, ja vielä enemmän: etuoikeus kaupungin- tai kunnan vuokra-asuntoon, asianmukaiset kuntoutukset, maksuttomat matkat paikkakunnan liikennevälineissä, maksuttomat uinnit paikallisessa uimalassa sekä helpotuksia saattohoidon saamisessa ja hautaamisessa.