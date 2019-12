Mielipide

on ilmoittanut, että sen tuotot vähenevät 150–200 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella. Tämä vaikuttaa suurimmaksi osaksi siihen summaan, joka jaetaan urheiluun, kulttuuriin ja muihin hyviin tarkoituksiin. Pudotus alkaa ensi vuonna 5,5 miljoonalla eurolla, ilmoittaa hallitus. Sama hallitus ilmoittaa myös tukevansa monopolia.sitoutuminen saattaa olla virhe. Tuottojen aleneminen johtuu peliautomaattien suosion laskusta, pakollisesta tunnistautumisesta, siirtymisestä mobiililaitteisiin ja mobiilipelaamisessa vallitsevasta vapaasta kilpailusta, jonka vaikutuksesta Veikkauksen on pakko alentaa pelikatteitaan.Kun niin sanottu maapelaaminen on Veikkauksen ainoa todellinen monopoli ja se vähenee, pelituotot supistuvat pakostakin. Monopoliin sitoutuminen on siis sitoutumista aleneviin tuottoihin, eikä samalla kuitenkaan saavuteta pelihaittojen vähenemistä. Mobiilipelaaminen ei ole vähemmän haitallista kuin rahan kuluttaminen automaatteihin.Pelaamisen väheneminen on sinänsä hyvä asia. Suomalaiset pelaavat kolmanneksi eniten maailmassa, moninkertaisesti enemmän kuin muiden Pohjoismaiden asukkaat. Pelaamisen väheneminen vähentää pelihaittoja mutta myös pelituottoja, aiheuttipa tämän sääntely tai kuluttajat omaehtoisesti.Tuottojen supistumista voi kuitenkin säädellä. Automaatit tuottavat noin puolet Veikkauksen ylijäämästä, mutta ne eivät silti ole kuluttajien panosta kohden laskettuna parhaita rahan kerääjiä, jos panokset nimittäin lasketaan oikein.peleissä pelatusta eurosta yhtiö pitää itsellään noin 10 senttiä, lottoeurosta noin 52 senttiä. Pelaamisen siirtyminen nopeista ja haitallisimmista peleistä hitaampiin ja vähemmän haitallisiin peleihin lieventäisi ilman muuta pelikatteen supistumista.Tuottoja vähentää myös sääntelemätön mobiilipelaaminen. Parissa vuodessa Veikkauksen oma arvio ”vuodosta” on noussut kymmenestä prosentista noin viiteentoista.Kun Ruotsi on nyt siirtynyt toimilupajärjestelmään, kansainvälisten yhtiöiden kiinnostus muidenkin Pohjoismaiden markkinoihin kasvaa. Nämä yhtiöt toimivat pääasiassa veroparatiiseista käsin eivätkä maksa mihinkään edes veroja.Pelihaittojen vähenemisen kielteistä vaikutusta pelituottoihin ei voi lieventää nykyisen yksinoikeusjärjestelmän puitteissa. Suomessakin on eräänlainen toimilupajärjestelmä jo nyt. Meillä vain on vain yksi toimiluvan haltija eli Veikkaus, muut toimivat luvatta.olisi lupajärjestelmä, jossa kaikkia koskisivat samat vastuullisen toiminnan säännöt ja samanlainen verotus. Verokohtelulla on mahdollista suunnata pelitoimintaa vähemmän haitallisiin ja yhteiskunnalle paremmin tuottaviin peleihin. Luvanhaltijoilla olisi intressi pitää pimeät yrittäjät poissa markkinoilta.Rahapelituottoihin perustuvien palvelujen rahoitus on joka tapauksessa harkittava uudelleen. Onneksi hallitus on luvannut tehdä tämän ensi keväänä. Vastassa on ponteva edunsaajien joukko, joka on kietoutunut suomalaiseen valtajärjestelmään. Sen sulle mulle -tasa-arvo ei saisi olla esteenä järkevien vaihtoehtojen etsimiselle.