Suomen jalkapallossa tarvitaan nyt talvisodan henkeä, ja lisäksi kaikki parhaat pelaajat pitää saada mukaan ma

on nyt 80 vuotta ja yksi päivä, kun talvisota alkoi.Suomi kävi vihollista vastaan yhteisvoimin. Miehet, naiset ja lapset muodostivat yhden, yksituumaisen kansakunnan. Jopa hevoset oli kartoitettu ja laskettu – rintamakelpoisia hevosia oli 173 297. Kaikki kynnelle kykenevät oli kutsuttu aseisiin. Ei kysytty, olitko joskus punainen vai valkoinen.on nyt kuusi kuukautta ja yksitoista päivää, kun jalkapallon Euroopan mestaruuskisat alkavat.Kahdeksankymmentä vuotta sitten oli tosi kysymyksessä. Nyt kyseessä on leikki, mutta kansakunta on taas yhtenäinen ja täynnä voimaa.Meillä on puoli vuotta aikaa valmistautua. Yksi asia on kuitenkin pielessä.Karsintapeleissä Italiaa vastaan kävi selväksi, millaisia vastustajia ensi kesänä kohdataan. Suomi hävisi kummankin ottelunsa huippumaata vastaan ilman mahdollisuuksia. Ensi kesän kisoihin tarvitaan kaikki parhaat pelaajat.Erityisesti puhutaan neljästä veteraanista. He ovat ilmoittaneet lopettaneensa jalkapallouransa maajoukkueessa, mutta ovat yhä huippukunnossa.Urheilu on sotaa. Ei kysytä, ketkä kisapaikan saavuttivat. Parhaat pelaavat.ainakin kevään leireille, on kutsuttava nämä neljä:Alexander Ring, 28. Keskikentän ärhäkkä terrieri pelaa nykyisin Yhdysvaltain korkeatasoisessa MLS-sarjassa New York Cityn joukkueessa. Hän on pelannut hyvän kauden ja tehnyt neljä maaliakin. Ring on joukkueensa kapteeni.Perparim Hetemaj, 32. Kovaotteinen konkari pelaa nykyisin Italian toiseksi ylimmällä sarjatasolla eli Serie B:ssä, mutta hän on yhä kovassa kunnossa.Niklas Moisander, 34. Tähtitason toppari, joka pelaa neljättä vuotta Bundesliigassa Werder Bremerin joukkueessa. Puolustuksen pelillinen johtaja ja joukkueensa kapteeni. Ollut loukkaantunut mutta on toipumassa. Tällä viikolla hän jo varovasti vihjasi olevansa maajoukkueen käytettävissä, jos kysytään.Roman Eremenko, 32. Suomen maajoukkueen 2010-luvun paras pelaaja on pelannut hienosti Rostovin joukkueessa Venäjän pääsarjassa.Eremenko sai kolme vuotta sitten kahden vuoden pelikiellon jäätyään dopingtestissä kiinni kokaiinin käytöstä.Huumeita pitää vastustaa, mutta huumesota kuuluu aivan eri tantereille. Se, että urheilijalle annetaan huumeiden käytöstä pelikieltoa, kertoo vain urheilujohtajien kaksinaismoraalista.