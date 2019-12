Mielipide

”Seesam, aukene” on Kiinalle ”Belt and road”

Kiinassa

Belt and road -projektit

Belt and roadin

Kiinan

Kiinan

törmää kaikkialla ilmaisuun, joka on englanniksi käännettynä Belt and road (Vyö ja tie). Belt and road on otsake Kiinan valtion suojeluksessa olevalle, ulkomaille suuntautuvalle taloudelliselle laajentumiselle. Se on myös avain moneen oveen, kuten rahoitukseen, jota ulkomaille investoivat kiinalaiset yritykset tarvitsevat.Belt and road on valtion takaama etuiluoikeus ja tunnussana. Esimerkiksi Shanghain lentokentän passintarkastushallissa on pari koppia, joiden päällä lukee ”Belt and road”. Ne ihmiset, jotka toimivat tällaisen statuksen urakoissa, saavat mennä jonottamatta omaan passintarkastuspisteeseensä.näyttävät pikaisella vilkaisulla sekavalta joukolta hankkeita ilman johtoteemaa tai taka-ajatuksia. Kyllä niillä sellaisia kuitenkin on.Kiinassa valtio ja puolue ovat läsnä lähes kaikkialla. Ulkomaille investoiva kiinalainen yritys toimii valtion kanssa yhteistyössä. Jos yritys tarvitsee rahoitusta investointiinsa, hanke on käytettävä valtion tarkastuksessa. Luvat hoituvat nopeasti, jos projekti on Kiinalle mieluisalla sektorilla.Mieluisia sektoreita ovat sellaiset, jotka jollain lailla palvelevat kommunistisen puolueen tulevaisuusvisioita ja valtion tarpeita. Kiina tarvitsee raaka-aineita ja ruokaa, joten niihin liittyvät hankkeet ovat mieluisia. Niitä on tarjolla Afrikassa. Myös länteen suuntautuvat korkean teknologian hankkeet saavat ohitusoikeuden, koska Kiina aikoo nousta johtavaksi teknologia- ja tekoälymaaksi.Investointi – esimerkiksi yritysosto –, joka tuottaa kiinalaiselle ostajalleen liikevaihtoa vain kohdemaassaan, ei ole Kiinalle erityisen mieluisa. Esimerkiksi Suomeen ei kannata tulla hankkeella, jossa vain Suomi olisi markkina-alueena. Hyöty – esimerkiksi oston mukana tuleva osaaminen – on voitava levittää Kiinan markkinoille tai esimerkiksi Euroopan markkinat kattavaksi.Kiinan valtiota palveleva intressi ei synny valtion käskyillä tai käsiohjauksessa. Valtio ei kerro, minne yritysten kuuluu mennä. Intressi ja suunta syntyvät ohitusoikeudesta. Se tuottaa hankkeisiin logiikan ja yhteisen tahdon, Kiinan kommunistisen puolueen tahdon. Ne, jotka eivät sitä palvele, jäävät kuin pysähtyneeseen passintarkastusjonoon.Lännessä Kiinan taloudellinen laajentuminen on ongelma. EU osaa puolustautua, jos sisään yritetään väkisin, esimerkiksi hintoja polkemalla. Investointeja vastaan ei ole tehty kovia muureja. Eivätkä EU-maat sellaisia ole halunneetkaan: raha ja työpaikat ovat kelvanneet.EU:n sisämarkkinoiden ydintä on kilpailupolitiikka, ja sen kantava periaate on kuluttajansuojelu. Kun suuret yritykset kasvavat ja saavuttavat jollain markkinalla sellaisen aseman, että ne voivat sanella hintoja ja estää kilpailijoidensa nousua, yritykset ja viimeistään niiden fuusiot tarttuvat EU:n haaviin. Komissio on estänyt fuusioita tai käskenyt muuttamaan niitä.ja EU:n toimintatavat ovat ristikkäisiä. Kiina ohjaa, keskittää, laajentaa ja suojelee valtiollista intressiään. EU:n komissio pilkkoo, estää monopolien kasvua ja suojelee kuluttajan intressiä. EU:n suuret jäsenmaat pelkäävät, että komission tapa johtaa Kiinan voittoon: komissio luo yrityskentästä suupaloja nälkäiselle Kiinalle. Saksa ja Ranska haluavat muutosta EU:n kilpailupolitiikkaan, ja muutosta perustellaan nimenomaan Kiinan nousulla.Saksan ja Ranskan kritiikki nousi esiin, kun komissio esti ranskalaisen Alstomin ja saksalaisen Siemensin raidealan fuusion. Kaksikon näkemyksiä arvosteltiin sillä perusteella, että kiinalaista raidealan kilpailijaa ei ole tyrkyllä Euroopassa.Kun Kiinassa kuuntelee maan taloutta tuntevien arvioita, vakuuttuu siitä, että jos kiinalaista kilpailijaa ei jollain alalla – vaikkapa raideliikenteessä – ole Euroopassa tänä vuonna, ensi vuonna sellainen voi jo olla. Kiinassa valtiota palvelevat ratkaisut tapahtuvat hetkessä eikä raha lopu. Riittää, että sanoo tunnussanan Belt and road.nousu ja laajentumisen tapa ajavat EU:ta muuttamaan kilpailupolitiikkaa. Puhdasoppisen kuluttajansuojelun rinnalle on otettava jollain tavalla Euroopan talouden suojelu.Tehtävä on hankala, sillä Kiinan patoamisen nimissä Euroopan jättiläismaista ei saa tehdä Euroopan pienille maille uusia kiinoja – unionimaita, jotka valtion intressin nimissä siirtävät omia yritysjättejään kilpailulta suojaan.