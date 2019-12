Mielipide

Tarjolla on yhä useammin työtä, josta ei voi edes vaatia elämiseen riittävää palkkaa

työmarkkinakierroksesta ennustettiin vaikeaa, ja niin näyttää käyvänkin. Ainakin alku on ollut hankala, kun merkittävän vientialan korotustasoa viitoittavaa sopimusratkaisua odotellessa Posti joutui hakemaan neuvottelutulosta lisävaikeutena muuttuneessa asemassa olevien pakettipostin lajittelijoiden tulevat työehdot.Työmarkkinaneuvottelujen vaikeus ei rajoitu tähän kierrokseen, vaan jatkunee pitkälle tulevaisuuteen.eletään talousteorian tunteman uuden pitkän syklin kynnyksellä, kun uusi teknologia on kypsymässä massakäyttöön.Talouden käänne on nyt vielä syvempi kuin 40–60 vuoden välein toistunut talouden syklin muutos. Sitä voi verrata jopa teolliseen vallankumoukseen, jossa käsityö- ja maatalousyhteiskunnan työnteon malli korvautui toisenlaisella työllä.Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy globaalitalouden toimijoiden ja myös julkisen sektorin organisaatioiden toimintamallin muutos, jossa työpanoksen ostajat ovat vähitellen muuttamassa radikaalisti työvoiman käyttötapojaan.merkitsee pitkään jatkuneen teollisuusyhteiskunnan vakaiden ja kokoaikaisten työsuhteiden vähittäistä harvenemista. Tarjolla on yhä useammin työtä, josta ei voi edes vaatia elämiseen riittävää palkkaa ja jatkuvuutta. Lisätuloa on saatava muusta työstä tai tulonsiirroista.Pitkän aikavälin haasteena on uudistaa sosiaali- ja työttömyystukea koskeva säännöstö vastaamaan muuttuvaa työtilaisuuksien tarjontaa. Kun yritykset toivovat työmarkkinoilta vakautta ja ennustettavuutta, myös palkansaajat edellyttävät toimeentulolleen ennustettavuutta. Palkansaajatalouksissa tulojen vakaus ja jatkuvuus on tulotasoakin arvokkaampi asia.Työmarkkinapolitiikassa ratkaisuja joudutaan nyt hakemaan ala- tai jopa yrityskohtaisin ratkaisuin, koska ne ovat niin erilaisissa kehitysvaiheissa.Laaja-alaisemman ratkaisun vaikeudesta yhtenä esimerkkinä on kiky-sopimuksen 24 tunnin työajanpidennyksen soveltaminen tai soveltamattomuus käytäntöön monin erilaisin muodoin.kaiken kaikkiaan on yhä suuremmilla työntekijäryhmillä täysin erilainen – tosin edelleen tärkeä – käsite kuin silloin, kun työväenliike käynnisti taistelun kahdeksan tunnin normaalityöpäivästä.Algoritmeistä ja tekoälystä ei ole nyt eikä tulevaisuudessakaan apua eteen tulevien työmarkkinaongelmien ratkaisemisessa, vaan luovia ratkaisuja on haettava monimuuttujaisessa ihmisten maailmassa uusia perusratkaisuja odotellessa.