Armollisuus työelämässä on entistä tärkeämpää

ilta sohvalla työpäivän jälkeen: kädessä kännykkä, ruudulla sosiaalinen media tai suoratoisto­palvelun video.Vaikka ei edes tarvitsisi, samalla tulee helposti vilkaisseeksi myös työsähköpostit. Ja kun on postit silmäillyt, yhtä hyvin voi tiirailla työpaikan someryhmän keskustelut sekä keskustelusovelluksen tuoreimmat viestit.On vaikea kuvitella aikaa työelämässä ennen sähköpostia, sosiaalisen median viestintää ja chattisovelluksia. Niiden takia moni ammatti kulkee aina mukana, ja niiden vuoksi armollisuus itseä kohtaan on entistä tärkeämpää.uraani työelämässä silloin, kun sähköposti oli jo arkea mutta älypuhelimia ei juuri ollut. Töiden tuominen kotiin oli toki mahdollista, mutta koska nokialaisessa ei ollut vielä työpaikan viestintään käytettyjä sovelluksia, se ei ollut automaattista.”Ennen oli paremmin” on tietysti näköharha. Viestipalvelut myös helpottavat arkea ja työtä.Nykyisin erityisesti asiantuntija-ammateissa työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy silti helpommin kuin ennen. Jos työstressi jää purkamatta, altistaa itsensä työuupumukselle.aika tarjoaa työelämässä omanlaisiaan haasteita, joita aiemmilla sukupolvilla ei ollut.Sosiaalisen median haittapuolet ovat töissä samat kuin vapaa-ajalla. Some ei peilaa koko elämää, vaan siellä jaetaan ennemmin työelämän onnistumisia kuin epäonnistumisia. On helppo verrata itseään ihanteeseen, joka ei ole todellinen.Olen itsekin kirjoittanut somessa tiimin menestyksestä, mutta en esimerkiksi siitä, kun julkaisin testijutun vahingossa oikeasti HS.fi:ssä. Tai kun saimme verkkopalvelimen sekaisin väärässä paikassa olleen tähden takia. Tai siitä kerrasta, kun emme huomanneet vaihtaa verkkopalvelun asetuksia testin jälkeen ja kerrytimme viikonlopun aikana tuhansien eurojen ylimääräisen laskun.estäminen on myös työntekijän vastuulla, ja siinä työn sekä vapaa-ajan rajoista kiinni pitäminen on yksi tärkeä osa. Se ei välttämättä onnistu, jos kunnianhimo polttelee tai jos kokee olevansa riittämätön.Työssä, kuten muutenkin elämässä, pitää olla uskallusta sanoa ei. Uskallus puolestaan vaatii armollisuutta itseä kohtaan – sitä, että voi sohvalla maatessaan ajatella tehneensä jo riittävästi.