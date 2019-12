Mielipide

Espoon erityislaatua ei saa tuhota massiivisilla rakennushankkeilla

espoolaisena olen ehkä jäävi arvioimaan, mutta mielestäni Espoo on ollut paras mahdollinen paikka asua. Espoossa yhdistyvät ihanteellisella tavalla kaupungin ja pikkupaikkakunnan parhaat puolet. Pääkaupungin opiskelumahdollisuudet, työpaikat ja ravintola- ja kulttuuritarjonta ovat lähellä. Espoossa on voinut asua avarasti lähellä luontoa, ihmisläheisissä naapurustoissa.Ympäristötietoiselle on tärkeää, että espoolaisella pien- ja rivitaloalueella on voinut asua hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella ilman välttämätöntä tarvetta omistaa autoa. Rivitaloasunto vehreässä ympäristössä on ollut myös tavallisen palkansaajan saavutettavissa.Olari–Kuitinmäki on esimerkki onnistuneesta lähiöstä. Sen erityislaatuisena rikkautena on ollut Kuitinmäen ostoskeskuksen kupeessa sijaitseva pien- ja rivitaloalue. Nyt yksityiset rakennuttajat haluavat ilmeisesti tontti kerrallaan jyrätä omakoti- ja rivitalot maan tasalle ja ”tiivistää” maankäyttöä. Lähistöllä sijaitsevien maltillisen korkuisten kerrostalojen tilalle taas havitellaan tornitaloja. Suomeksi sanottuna koko Kuitinmäki on siis tarkoitus muuttaa synkeäksi ja karuksi kerrostaloghetoksi.Jos Espoon kaupungin päättäjät antavat suunnitelmien toteutua, he osoittavat välinpitämättömyytensä alueella vuosikymmeniä eläneitä olarilaisia kohtaan. Pien- ja rivitaloalueiden muuttaminen kerrostaloalueiksi merkitsee, että vanhat asukkaat ajetaan pois rakkaudella vaalimistaan kodeista ja häädetään julkisten kulkuyhteyksien varrelta yksityisautoilun varaan.Täyteen ahdetut kliiniset betonikuilut uhkaavat espoolaista idylliä muuallakin. Massiivista, ympäristöön soveltumatonta uudisrakentamista suunnitellaan myös muualle Olariin sekä Suvelaan. Kehitys johtaa vääjäämättä siihen, että Espoo menettää vetovoimansa ja ainutlaatuisen luonteensa kaupunkina.Kaupungin päättäjät: haluatteko todella kantaa vastuun Espoon parhaiden puolien tuhoamisesta?