Mielipide

Hallituskriisistä on mentävä eteenpäin yhtenäisinä

Itsenäisyyspäivän

tienoilla ja talvisodan alkamisen muistovuonna tasavallassa on riehunut hallituskriisi. Puolueet käyvät valtakamppailua maan johtamisesta.Yksityiset edut ottavat mittaa yleisten etujen taistelutantereella. Näyttämö on avoinna myös muillekin.Suomen rajojen ulkopuolella – idässä ja lännessä – on ­voimia, jotka varmasti seuraavat tilanteen kehittymistä valppaina.Näiden tahojen tarkoituksena on lyödä kiilaa mahdollisimman paljon kaikkeen eurooppalaiseen yhteistyöhön. Divide et impera – hajota ja hallitse. Hajanainen poliittinen kenttä on näiden tahojen etu. Kaikkien puoluejohtajien pitäisi tiedostaa ­tämä.Hallitusjohtajuus kyllä järjestyy tavalla tai toisella, mutta savun hälvettyä marssijärjestyksen pitää jälleen olla yhdensuuntainen. Niinhän se oli talvisodassakin. Yhtenäistä rintamaa on vaikea murtaa.