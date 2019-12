Mielipide

julkisuus on viime päivät pyörinyt pää­ministeri Antti Rinteen (sd) ympärillä. Tiistaina oli lopulta vuorossa eron­pyyntö.Laaja huomio ei ole mikään ihme. Aika moni asia Suomessa pyörii pää­ministerin ympärillä. Oli tehtävässä kuka hyvänsä, hän on maan vaikutus­valtaisimpia ihmisiä. Sen näkee jo kaukaa.Lähempää katsoen on kuitenkin vaikeaa havaita, millaista pää­ministerin käyttämä valta lopulta on. Se ei ainakaan ole komentojen jakamista alaisille. Pääministeri nimittäin tekee vain hyvin vähän päätöksiä yksin.Perustuslaki kuvaa kyllä, miten pää­ministeri valitaan. Hänen tehtävistään kuitenkin sanotaan vain lyhyesti, että hän johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.Erikseen sanotaan, että pääministeri johtaa asioiden käsittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtioneuvostolla eli tuttavallisemmin hallituksella on paljon valtaa, mutta jos mielipiteet jakautuvat, pääministerilläkin on vain yksi ääni.Hallitus on kollegio, jossa ministerit eivät ole pääministerin alaisia.se valta sitten on?Edellisellä vaalikaudella pääministerinä oli entinen yritysjohtaja Juha Sipilä (kesk), joka yritti saada hallituksen ytimen toimimaan johtoryhmänä.Yrityksessä toimitusjohtaja voi yleensä koota oman johtoryhmänsä, jonka onnistumista voi mitata tuloslaskelmalla. Monen puolueen hallituksessa johtoryhmä koostuu kilpailijoista, joista jokainen kokee onnistumiset ja epäonnistumiset omalla tavallaan. Vaikka itse olisi tyytyväinen, omistajat eli äänestäjät voivat hylätä seuraavissa vaaleissa.Pääministerin vallan ytimessä on kyky neuvotella, suostutella ja viestiä. Ei riitä, että hallitusohjelma on tehty. Matkan varrella kaikki puolueet täytyy pitää mukana päätöksenteossa. Pitää puhua enemmän meistä kuin minusta.Nykyään korostuu pääministerin kyky kertoa julkisuuteen, mihin suuntaan hallitus aikoo viedä maata. Kukaan ei usko, että hallitus voisi tehdä vain mukavia päätöksiä, mutta ikävistä ratkaisuista täytyy pystyä sanomaan, mihin kokonaisuuteen ne liittyvät.poliittisessa puhurissa on osittain kyse asioista ja politiikan sisällöstä, mutta kaikella on kytkentä myös Rinteen tapaan toimia pääministerinä.Näyttää siltä, että Rinteen taakaksi tuli puhuminen koko hallituksen nimissä hallituskumppanien tietämättä.