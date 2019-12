Mielipide

EU-puheenjohtajuus huipentuu joulukuun puolivälissä Euroopan valtamerialueiden vuosittaisten kalastuskiintiöiden asettamiseen. Näiden kalavesien nykytila on heikko: kalakannoista 40 prosenttia on liikakalastettuja. Kahta kolmasosaa kalakannoista ei voida hyödyntää täysimääräisesti, koska kannat ovat liikakalastuksen jäljiltä liian pieniä.Tämän vuoden kiintiöpäätöksillä on erityistä merkitystä, sillä ne ovat viimeinen mahdollisuus täyttää EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoite liikakalastuksen päättämisestä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Päätöksentekoa EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa johtaa näillä näkymin Suomen maa- ja metsä­talousministeri Jari Leppä (kesk).tehokkain kalastuksen säätelyn keino on vuosittain asetettu saaliskiintiö, joka määrää saaliille kalakantakohtaisen ylärajan.Useat tieteelliset organisaatiot antavat EU:lle tutkimustietoon perustuvia suosituksia saaliskiintiöistä. Valitettavan usein suosituksia ei kuitenkaan noudateta, vaan kiintiöt määritellään liian suuriksi.Esimerkiksi lokakuussa asetetut kiintiöt Itämeren lohikannoille olivat 45 prosenttia suosituksia korkeammat. Läntisen Itämeren heikentyneiden silakkakantojen kalastus suositeltiin lopettamaan kokonaan, mutta kiintiö asetettiin silti 2 600 tonniin.Tämän kaltainen tieteellisen tiedon ohittaminen on huolestuttavaa ja tuhoisaa kalakannoille.saaliskiintiöitä perustellaan kalateollisuuden taloudellisilla ja työllistävillä vaikutuksilla, Euroopan markkinoiden suurella kysynnällä, kalastuksen vahvoilla kulttuurisilla juurilla sekä tutkimustiedon luontaisella epävarmuudella.Vaikka nämä näkökulmat ovat perusteltuja, kestävien saaliskiintiöiden asettaminen on tehokkain tapa suojella kalojen ohella myös niistä riippuvaisia elinkeinoja ja kulttuuriperintöä pitkälle tulevaisuuteen. Liian suuret saaliskiintiöt ovat jo heikentäneet kalastusmahdollisuuksia Euroopan vesillä.Hallitusohjelmassa Suomen tavoitteeksi asetettiin ­tieteelliseen tietoon pohjautuvien kalastuskiin­tiöiden ajaminen EU:ssa. Tavoitteen saavuttaminen tänä vuonna olisi kunniaksi EU:lle ja sen neuvoston puheenjohtajana toimivalle Suomelle. Kestävät saaliskiin­tiöt ovat tärkeydestään huolimatta vasta ensimmäinen askel liikakalastuksen päättämiseksi Euroopassa. Pitkällä aikavälillä liika­kalastuksen lopettaminen vaatii näyttöä sitoutumisesta kalakantojen kestävään käyttöön. Tarvitaan etenkin suunnitelma siitä, miten voidaan ratkaista sellaisia sosioekonomisia ongelmia, jotka ajavat EU:n tavoittelemaan kestämättömiä kalastuskiintiöitä.ei voi saavuttaa tavoitteita yksin. Ministeri Leppä voisi kuitenkin käyttää asemaansa EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston puheenjohtajana edistääkseen tavoitteisiin pääsemistä. Kestävien, tutkimustietoon pohjaavien kalastuskiintiöiden asettamisen lisäksi neuvoston tulisi reagoida Euroopan oikeusasiamiehen huoleen saaliskiintiöneuvotteluiden avoimuuden puutteesta.Oikeusasiamies suositteli lokakuussa, että maatalous- ja kalastusneuvoston pitäisi oma-aloitteisesti julkaista neuvottelujen pohjaksi laaditut muistiot, joista käyvät ilmi ­jäsenmaiden kannat saaliskiintiöihin sekä neuvottelujen pohjana olevat faktat ympäristön tilasta. Muistioiden julkaiseminen lisäisi neuvostossa painetta määrittää kalastuskiintiöt niin, että ne ovat linjassa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kestävyysvaatimusten kanssa.Huoli ekologisesti kestävien kalastuskiintiöiden uhasta toimeentulolle ja kulttuuriperinnölle on otettava vakavasti ja ratkaistava sidosryhmien kanssa neuvotellen. Jos tämä vuoropuhelu epäonnistuu, paine nostaa saaliskiintiöitä kasvaa ja poliittiset kiistat kärjistyvät vuosiksi.Jos kalakantojen annetaan edelleen heiketä, se lopulta vain pahentaa sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, joita kestämättömän korkeiden saaliskiintiöiden on tarkoitus viivyttää. Kestävät saaliskiintiöt on siis syytä asettaa välittömästi.puheenjohtajamaana Suomen täytyy tarttua tilaisuuteen ja edistää tutkimustietoon ja avoimuuteen perustuvaa päätöksentekoa unionissa. Sekä kalalajien että ihmisten hyvinvointi on taattava.