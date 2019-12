Mielipide

Arjessa kannattaa opetella yksi termi – Elämän perushävikki vapauttaa monesta piinaavasta ajatuksesta

Iloinen Iloinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elämänhallinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Sellaista se vain joskus on.”

Sekin

Tai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maksoin

Kuuntele Henk. Koht. -podcast samasta aiheesta:

Elämänhallinnasta