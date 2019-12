Mielipide

Paikallinen sopiminen vaatii hyvää yhteistyötä

Paikallisesta sopimisesta

Työlainsäädäntö

Tarve

Paikallisen sopimisen

Jos

on viime vuosina käyty paljon keskustelua. Hyvin harvoin on kuitenkaan avattu sitä, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, mikä sen tarkoitus on ja mitä siitä seuraa.Aihe on jälleen esillä, kun hallituksen työllisyystyöryhmässä tarkastellaan paikallisen sopimisen edistämisen edellytyksiä.Perinteisesti paikallisella sopimisella on tarkoitettu työ- ja virka­ehto­sopimukseen perustuvaa mahdollisuutta sopia joistakin asioista toisin työpaikalla. Kyse on kollektiivisesta sopimisesta, joka koskee koko työpaikan henkilöstöä tai henkilöstöryhmää.mahdollistaa jo nyt useista asioista toisin sopimisen valtakunnallisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa. Useilla sopimusaloilla on myös hyödynnetty ja delegoitu sopimisvaltuuksia työpaikkatasolle.Yleissitovuuden perusteella järjestäytymättömillä yrityksillä ei ole oikeutta sopia paikallisesti toisin ohi työehtosopimuksen määräysten. Järjestäytymättömillä yrityksillä on silti työsopimuslain mahdollistama oikeus solmia valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen kanssa oma työehto­sopimus, joka ohittaa yleis­sitovan työehtosopimuksen.Työlainsäädännön ja sopimus­järjestelmän keskeinen periaate on heikomman osapuolen eli työntekijän suoja. On myös huomioitava vähimmäisehtojen merkitys työn­antajille. Sopimusjärjestelmän ja vähimmäisehtojen tarkoitus on estää vääristynyt kilpailu yritysten välillä vähimmäistyöehtoja polkemalla.Nykyinen sopimusjärjestelmä ei estä paremmin sopimista. Jos tavoite on purkaa nykyinen sopimus­järjestelmä ja lisätä joko työpaikkatason tai työnantajan ja työntekijän sopimismahdollisuuksia ohi työ­ehto­sopimusten, sopiminen tarkoittaisi todennäköisesti palkan ja muiden ehtojen heikennyksiä.Työnantaja ja työntekijä eivät ole tasaveroisessa asemassa työpaikalla työnantajan työnjohto- eli direktio-oikeuden takia. Työnantajan ja työntekijän välinen sopiminen lisäisi myös työnantajan hallinnollista taakkaa. Työnantajalla kun on joka tapauksessa työsopimuslain edellyttämä tasapuolisen kohtelun velvoite työntekijöitä kohtaan.paikalliseen sopimiseen kasvaa, kun työn murros kiihtyy. Työntekijöiden suojan tarve ei suinkaan vähene vaan lisääntyy pirstaloituvilla työmarkkinoilla. Sopimismahdollisuuksien lisääminen työpaikoilla ei välttämättä tarkoita sitä, että sopiminen tosiasiassa lisääntyy. Paikallinen sopiminen vaatii osaamista, työ- ja virkaehtosopimusten sekä työlainsäädännön tuntemista sekä taitoa ja aikaa neuvotella. Osapuolilla on iso vastuu, kun työpaikoilla sovitaan työehdoista.Paikallinen sopiminen edellyttää hyvää neuvottelukulttuuria, riittävää tiedonkulkua ja neuvottelu­osapuolten mahdollisimman tasa­veroista asemaa. Osaava luottamusmies on sopijaosapuolena useim­miten myös työnantajan etu, jotta vältetään epäselvyydet ja erimielisyydet siitä, mitä ja miten voi sopia.vaikutuksia työllisyyteen ja kilpailukykyyn sekä ennen kaikkea työntekijöiden palkka- ja muihin työehtoihin ei juurikaan ole tutkittu. Se olisi tarpeen, jotta mahdollisten muutosten vaikutukset työntekijöihin ja työehtoihin kävisivät selvästi ilmi.Lisäksi olisi syytä analysoida paikalliseen sopimiseen liittyvät valvonta- ja tulkintaerimielisyysmekanismit sekä työrauhakysymykset nykyisessä järjestelmässä ja mahdollisten muutosten kannalta.sopimisen edellytykset eivät työpaikalla ole kunnossa, paikallinen sopiminen ei lisäänny, vaikka siihen annettaisiin uusia mahdollisuuksia. Henkilöstön edustajien tiedonsaantia, vaikutusmahdollisuuksia ja säännöllistä vuoropuhelua on lisättävä, jotta sopimisen edellytykset paranevat. Tämä puolestaan edellyttää parempaa yhteistoimintaa ja yhteistoimintalain rakenteellista ja sisällöllistä uudistamista. Se edistäisi myös paikallista sopimista käytännössä.Avoimuus ja toimiva yhteistoiminta luovat otollista maaperää sille, että halukkuus ja ymmärrys paikalliseen sopimiseen työpaikalla kasvaa.Työnantajien työnjohto-oikeus sekä työntekijöiden vähimmäis­ehtojen suoja ja heidän neuvotteluasemansa työpaikoilla edellyttävät, että paikallista sopimista on jatkossakin tarkoituksenmukaista edistää työ- ja virkaehtosopimusten kautta.