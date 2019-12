Mielipide

Eduskunnan valiokunnille itsenäinen aloiteoikeus

Edustukselliseen

Vaihtelua

Eduskunta

Asiantuntemuksessaan

Valiokuntien

demokratiaan kuuluu ajatus poliittisen edustamisen työnjaosta. Vaalien jälkeen kansanvalta järjestäytyy perustuslaillisesti siten, että poliittisen järjestelmän instituutiot – etenkin eduskunta ja hallitus – ottavat vastuulleen erilaisia tehtäviä ja toimintoja.Parlamentin sisällä edustamisen institutionaalinen työnjako ja vallan delegointi näkyy selvimmin valiokuntajärjestelmässä, joka jakaa lainsäädäntötehtävän eri politiikkalohkoihin erikoistuneille valiokunnille.Suomen poliittinen järjestelmä on muuttunut viime vuosikymmeninä enemmistövaltaisempaan suuntaan ja vahvasti hallitusvetoiseksi. Poliittista päiväjärjestystä hallitsevat hallituksen esitykset, joita eduskunta käsittelee muiden sille kuuluvien asioiden ohella.tähän menettelyyn tuovat suosituiksi nousseet kansalaisaloitteet ja kansanedustajien omat aloitteet. Niillä voidaan tuoda eduskunnan punnittavaksi asioita, jotka eivät ole hallituksen asialistalla tai joihin eduskuntapuolueet eivät muuten tartu. Kansanedustajat ovat ahkeria aloitteentekijöitä: he tekevät yleensä vaalikauden mittaan noin 350 lakialoitetta, mutta valtaosa niistä raukeaa käsittelemättöminä vaalikauden lopussa. Harvat lakialoitteet etenevät edes valiokuntakäsittelyyn, ja vain noin prosentti lakialoitteista hyväksytään uusiksi laeiksi.Kansanedustajien lakialoitteiden määrä onkin vähentynyt 2010-luvulla kolmanneksen, kun taas kansalaisaloitteiden määrä on jatkuvasti kasvanut: tähän mennessä eduskuntakäsittelyyn vaaditun määrän kannatusilmoituksia on saanut lähes neljäkymmentä kansalaisaloitetta. Tosin eduskunta on hyväksynyt vasta kaksi kansalaisaloitetta.tai mikään muukaan nykyaikainen parlamentti ei pystyisi hoitamaan tehtäviään – ei ainakaan tehokkaasti – ilman toimivaa valiokuntajärjestelmää.Monien muiden eurooppalaisten parlamenttien tapaan Suomen eduskunta kuuluu niin sanottuihin työskenteleviin parlamentteihin. Niissä korostuu parlamentin oman asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen: se tapahtuu siirtämällä lakiesitysten yksityiskohtainen harkinta valiokunnille ja niihin valituille edustajille.Vaikka ministeriöissä on selvästi parempi lainvalmistelukapasiteetti kuin eduskunnassa, valiokuntien roolia ei tulisi väheksyä. Valiokuntatyötä tukevat valiokuntaneuvokset ovat osaavia ja kokeneita virkamiehiä, ja monista kansanedustajista kehkeytyy valiokuntansa alaan kuuluvan politiikkalohkon asiantuntijoita – varsinkin, jos edustaja pysyy saman valiokunnan jäsenenä useamman vaalikauden ajan.Asiantuntijakuulemiset vahvistavat myös kansanedustajien oman asiantuntijuuden kehittymistä. Suomalainen eduskuntatutkimus on osoittanut, että työhönsä sitoutunut, asiansa tunteva ja hyvänhenkinen valiokunta kykenee itsenäiseen harkintaan, jossa lainsäädäntöasiat läpivalaistaan ja eri näkökohdat punnitaan tarkoin. Näin ollen valiokunnat voivat muodostaa – ja usein ne niin tekevätkin – vaalikaudet ylittäviä politiikkalinjauksia. Tällöin äänessä on hallituksen sijaan valiokunta ja siten koko parlamentti.erikoistuneet ja monissa asiakysymyksissä poliittiseen konsensukseen nojaavat valiokunnat ovat tärkeitä myös sikäli, että eduskunnalla on varsin vähän vaikutusvaltaa eduskunnan asialistaan.Hallituksen esityksiin eduskunnan valiokunnat voivat toisaalta ehdottaa muutoksia varsin laajasti.Valiokuntien tekemiä lainsäädännöllisiä tai säädöspohjaisia muutoksia rajaa asiayhteysvaatimus, josta määrätään puhemiesneuvoston yleisohjeella. Asiayhteysvaatimuksen tulkinnasta sekä siitä, missä laajuudessa valiokunnat voivat itsenäisesti muokata hallituksen esittämiä lakeja, on aika ajoin keskusteltu eduskunnan sisällä. Yleisestikin on tarpeen pohtia valiokuntien oman lainsäädännöllisen aloiteoikeuden käyttöönottoa.itsenäinen aloiteoikeus vahvistaisi suomalaista parlamentarismia ja voisi paikata myös komitealaitoksen alasajosta viime vaalikausina seuranneita pitkän aikavälin suunnittelun puutteita.Eduskunnan valta ja merkityksellisyys kasvaisi myös kansalaisten silmissä, jos eduskunta nousisi valiokuntiensa kautta selkeäksi aloitteentekijäksi lainsäädännössä.