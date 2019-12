Mielipide

Yksi Helsingin kauneimmista veistoksista seisoo Kaisaniemessä työmaaparakkien varjossa

Helsingin

Kyseinen

Helsingin taidemuseon

julkiset taideteokset ovat alituinen ilonlähde helsinkiläisille ja kaikille kaupungissa vieraileville matkailijoille.Veistokset luovat meille yhteyden historiaan, muistuttavat kaupungissa asuneista merkkihenkilöistä – suurmiehistä, poliitikoista ja kulttuuripersoonista. Ne voivat olla myös visuaalisia ahaa-elämyksiä ei-esittävän taiteen muodossa.Kaupungin taidemuseo Ham, joka on vastuussa julkisesta taiteesta, esittelee ansiokkaasti nettisivuillaan useita kävelyreittejä, jotka on suunniteltu perustuen kaupungin veistosten sijaintiin keskustassa ja lähiöissä. Valittavana on lähes 500 taideteosta kaupungin julkisessa ympäristössä.Me päivittäin Kaisaniemenpuistossa kulkevat tuhannet ihmiset olemme puolen viime vuoden aikana nähneet, miten yksi kaupungin merkittävimmistä veistoksista on jäänyt Kansallisteatterin taakse, Kluuvialtaan viereen rakennetun kolmikerroksisen parakkirakennelman varjoon. Parakit ovat osa Rautatieaseman rakennustyömaata, joka lehtitietojen mukaan on monivuotinen projekti.veistos on Viktor Janssonin käsiään ojentavaa nuorta tyttöä esittävä mestariteos Convolvulus, monien mielestä yksi Helsingin kauneimmista ulkoveistoksista. Vuonna 1931 paljastetun teoksen mallina on ollut Janssonin tuolloin viisitoistavuotias tytär Tove.Esplanadin puistossa – jota kutsutaan myös kirjailijoiden esplanadiksi – sijaitsee kolmen maamme merkittävimmän mieskirjailijan veistokset. Siellä ovat kansallisrunoilija Johan Ludvig ­Runeberg, runoilija, sadunkertoja ja lehtimies Zachris Topelius ja Eino Leino, yksi suurimmista suomenkielisistä runoilijoista.Tälle kirjailijoiden esplanadille on nyt vuonna 2019 aika tehdä tilaa yhdelle maamme merkittävimmistä naiskirjailijoista. Itsestään selvä vaihtoehto olisi siirtää Viktor Janssonin teos nuoresta Tove Janssonista Esplanadin puistoon, esimerkiksi vastapäätä Gunnar Finnen Topelius-monumenttia. Siirto lopettaisi veistoksen alennustilan Kaisaniemenpuiston työmaaparakkien varjossa. Vihdoin nostettaisiin naiskirjailija näkyvästi esiin maamme kirjailijoille omistetulla paikalla.ja kaupunkimme poliitikkojen on aika tehdä nopea päätös ja korjata tilanne. Helsingissä on ennenkin siirretty ja sijoitettu veistoksia uuteen ympäristöön ja annettu niille tällä tavoin uutta näkyvyyttä.