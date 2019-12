Mielipide

Eduskunta päihittää tosi-tv-ohjelmat

Meille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

televisionkatselijoille on ollut viime viikkoina tarjolla viihdyttävää tosi-tv-ohjelmaa eduskunnan kyselytunneilla ja ­muualla mediassa, kun maamme päättäjät ovat muodostaneet joukkueita tarkoituksenaan pudottaa aina joku pelaaja pois.Tämä on onnistunut liittoutumalla, juonittelemalla, tahallisilla väärinkäsityksillä, ivallisella suhtautumisella ja naurulla toisten puheisiin.Tämä on viihdyttävää mutta samalla myös hyvin surullista, onhan se työpaikkakiusaamista pahimmassa muodossa.Koulukiusaamisesta on puhuttu paljon, ja aihetta siihen varmasti on, mutta luulen, että nuoret tytöt ja pojat eivät ole vielä päässeet tälle eduskunnassa nähdylle tasolle, vaikka esimerkkiä on kyllä yritetty antaa.