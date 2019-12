Mielipide

Lapsensa omaishoitajan pitää voida käydä töissä

Marraskuun

Oman

Ruotsissa

Yhteiskunnalla

viimeisellä viikolla vietettiin valtakunnallista omaishoitajien viikkoa, jonka teemana oli ”Näe, kuule, huomaa – omaishoidon monimuotoisuus”. Omaishoitoa koskevassa julkisessa keskustelussa jää usein sivuun ryhmä, joka pitäisi nähdä ja kuulla: työikäiset vanhemmat, jotka toimivat sairaan tai vammaisen lapsensa omaishoitajina.Ryhmän erityisenä haasteena on omaishoitajuuden ja ansiotyön sovittaminen yhteen.lapsensa omaishoitajien vaikeudet osallistua työelämään aiheuttavat pitkäaikaisia seurauksia. Kokopäiväinen työssäkäynti voi osoittautua mahdottomaksi, ja omaishoitajalla voi olla vaikeuksia työllistyä. Esimerkiksi kolmekymppisellä sairaan tai vammaisen lapsen omaishoitajalla on työuraa jäljellä 30–40 vuotta, ja työelämään osallistumisen vaikeudet voivat johtaa pitkäaikaiseen syrjäytymiseen työelämästä. Tällöin myös eläke jää pieneksi. Vaikutukset heijastuvat paitsi henkilökohtaiseen hyvinvointiin myös koko perheen toimeentuloon ja jaksamiseen.Omaishoitajina toimivat nuoret naiset ovat erityisen heikossa asemassa työmarkkinoilla. Määräaikaiset työsuhteet ovat nuorilla naisilla yleisiä, ja määräaikaisuudesta toiseen siirtyessä voi olla mahdotonta neuvotella omaishoitajalle välttämättömistä joustoista. Erityislapsen vanhemmat eroavat muita useammin, ja yksinhuoltajuus vaikeuttaa omaishoitajan työssäkäyntiä entisestään.on EU:n korkein työllisyysaste, joka on saavutettu muun muassa panostamalla kaikkien ryhmien osallisuuteen työmarkkinoilla. Myös Suomessa on herätty tähän, ja esimerkiksi osatyökykyisten työmarkkina-asemaa on pyritty parantamaan.Hallituksella puolestaan on ollut kunnianhimoinen työllisyystavoite, jonka saavuttamiseksi on tärkeää työllistää niin osatyökykyisiä kuin omaishoitajiakin. Työpaikkojen perheystävällisyys on noussut tärkeäksi arvoksi, mutta miten se näkyy käytännössä oman lapsensa omaishoitajien kohdalla? Heidän on usein hoidettava lapsen lääkärikäyntejä ja terapioita virka-aikaan tai oltava päivittäin vastaanottamassa koulusta palaavaa erityislasta, jolle kunta ei tarjoa sopivaa iltapäivätoimintaa. Työssä jaksaminen voi olla haastavaa, kun kotona odottaa omaishoitajan työvuoro, joka voi sisältää lapsen hoitoa myös yöaikaan.ei ole varaa syrjäyttää omaishoitajia työmarkkinoilta. Poliitikot, järjestäkää työelämän rakenteet ja julkiset palvelut kuntoon niin, että me työhaluiset, työkykyiset ja korkeasti koulutetut omaishoitajat pystymme käymään ansiotyössä.