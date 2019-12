Mielipide

Syöpälääkkeiden törkyhintoihin on keinoja

Vuonna 2000

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimivaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

syöpälääkkeen hinta Yhdysvalloissa oli alle 10 000 dollaria vuodessa potilasta kohti. Kaksitoista vuotta myöhemmin hinta oli kymmenkertainen. Suomen luvut eivät ole identtisiä, mutta verrannollisia kyllä.Olemme astumassa uuteen aikakauteen syövän hoidossa. Yksi ruiske immunoterapialääkettä voi parantaa syöpäpotilaan, mutta hoito maksaa terveydenhuollolle puoli miljoonaa euroa. Hoidettavia riittää: jo nyt syöpään sairastuu elinaikanaan joka kolmas suomalainen, väestön ikääntyessä yhä useampi.Syöpälääkkeiden spiraalimainen hinnannousu lisääntyvän syöpäsairastuvuuden kanssa on taloudellisesti kestämätön yhtälö. Millä takaamme sen, että tulevaisuudessa ajanmukaista syöpähoitoa saavat ne, jotka sitä tarvitsevat – eivätkä vain ne, joilla on siihen varaa?Julkisuudessa on esitetty, että lääkekehitys tulisi toteuttaa kokonaan julkisin varoin ilman taloudellisen voiton tavoittelua. Ajatus on hieno, mutta kuolleena syntynyt. Yhden syöpälääkkeen kehittäminen voi maksaa miljardin tai jopa kaksi, eikä julkinen tutkimusrahoitus pysty kattamaan tällaisia kustannuksia.Lääkeyritysten ja terveydenhuoltojärjestelmän tulee yhdessä löytää lääkkeiden hintaspiraalia purkavia toimintamalleja. Molemmat osapuolet haluavat taloudellisesti kestävän ratkaisun.yhteistyömallia haettaessa on ensimmäiseksi hyvä tunnistaa lääketeollisuuden ja terveydenhuollon nykyisen yhteistyön kipukohdat.Yksi ongelmista on lääkkeiden hinta. Puhutaan kustannusvaikuttavuudesta eli siitä, millä hinnalla saadaan tarvittavaa tehoa.On väitetty, että terveydenhuoltojärjestelmä keskittyy liikaa lääkkeiden kustannuksiin. Lääkkeen kokonaisarvo ei kuitenkaan muodostu pelkästään sen hinnan ja hoidon tehokkuuden perusteella.Lääkkeet ovat kalliita, mutta niistä on myös paljon hyötyä – potilaalle, läheisille, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle. Uuden lääkkeen tehokkuutta ja turvallisuutta voidaan arvioida satunnaistetuissa hoitokokeissa, mutta lääkkeen todelliset terveysvaikutukset saadaan selville vasta arkikäytössä.Arkikäytön hyötyjä tulee mitata nykyistä tehokkaammin. Se onnistuu vain lääkeyritysten ja sairaaloiden tutkimusyhteistyön avulla. Lääkkeen arvo ja hyöty voitaisiin tällöin määrittää luotettavien mittareiden avulla.kipukohta on hinnoittelu. Uusimmilla syöpälääkkeillä on saavutettu hyviä tuloksia, mutta usein vain pieni osa hoidetuista potilaista hyötyy lääkkeestä.Kun ei varmasti tiedetä, toimiiko lääke ja kenen kohdalla se toimii, riskit on jaettava myyjän ja ostajan kesken. Lääkemyyjän tulisi laskuttaa kalliista lääkkeestä vain, mikäli lääke toimii odotetulla tavalla.Hoidon tehoa ennustavat biologiset indikaattorit olisivat tästä näkökulmasta valtavan tärkeitä. Näistä biomarkkereista hyötyisivät niin potilas, lääkeyritys kuin terveydenhuoltojärjestelmäkin. Tässäkin tarvitaan yhteistyötä.Parhaassa yhteistyömallissa molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Siihen päästäisiin parhaiten, jos suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä omaksuisi yhä enemmän uudenlaista roolia ja olisi passiivisen lääkeaineen maksumiehen sijaan aktiivinen tutkimuspartneri lääkekehitysprosessissa.Tutkittavaa riittää. Miten lääke toimii suomalaisella potilaalla, jota ei ole valittu hoitoon yhtä tiukalla seulalla kuin kliinisissä kokeissa? Kuka lääkettä saa ja missä? Keille on hyötyä lääkkeestä, keille ei?Lääkeyritysten ja terveydenhuoltojärjestelmän yhteiset tutkimusprojektit poikisivat nopeasti uusia kysymyksiä, ideoita ja mahdollisuuksia kaikille lääketutkimuksen osa-alueille.terveydenhuoltojärjestelmämme alkaa toimia lääketutkimuksen aktiivisena osapuolena, tämä houkuttelee lääkeyrityksiä investoimaan suomalaiseen tutkimukseen. Tutkimusyhteistyö tuo ilmaisia lääkkeitä ja resursseja potilastutkimuksiin sekä rahoitusta hoidon tehoa ennustavien biomarkkereiden etsimiseen.Tutkimus luo mittareita lääkkeen arvon määrittämiseksi ja lisäarvoa tutkittavalle lääkkeelle. Tutkimuksen tuottama lisäarvo olisi painava argumentti, jonka nojalla lääkkeen hinnan alentamisesta voitaisiin neuvotella lääkeyritysten kanssa.