Lasten vapaa-ajanvieton digitalisoituminen luo tarkkaavaisuuden ja oppimisen ongelmia, mikä näkyy myös Pisa-tu

kahdenkymmenen vuoden kokemuksella luokkien 1–6 opettajana uudet Pisa-tulokset eivät yllätä. Erilaisten oppimista rajoittavien haasteiden määrä lisääntyy, ja samalla kasvavat myös erot ­oppilasryhmien välillä.Julkisuudessa syyttävä sormi osoittaa useimmiten muut­tuneita koulurakenteita avoimine oppimisympäristöineen sekä uutta opetussuunnitelmaa. Opettajana seuraan keskustelua hämmentyneenä ja turhautuneena.on, että valtaosa Suomen koulurakennuksista on edelleen hyvin perinteisiä, eikä muutaman vuoden voimassa ­ollut opetussuunnitelma ole mullistanut opetusta merkittävästi. Perinteinen koululuokka on opetuksen järjestämisen perusyksikkö, ja oppilaiden ohjaaminen ja opettaminen on yhä sallittua ja suotavaa.Se, mikä on keskeisellä tavalla muuttunut, on lasten ja nuorten tapa viettää vapaa-aikaa.Peruskoulussa on jo useampia ikäluokkia, jotka ovat eläneet lapsuutensa rajattoman ­digitaalisen viihdetarjonnan ympäröimänä. Suoratoistopalvelut, pelikonsolit ja internetin loputon virta pitävät huolen siitä, että ”aina on kivaa”.Valitettavan monen lapsen kohdalla pelejä tai ohjelmia käytetään rauhoittajana, jotta saadaan hallittua ruokailutilanteita, odottamista, pukeutumista, kiukkua tai ylipäänsä pidettyä lapsi vaivattomana. Nämä samat lapset oireilevat päivä­kodeissa ja kouluissa, koska mieli ei rauhoitu oppimiselle.ongelmien lisäksi oppilailla näkyy kielellisten valmiuksien heikentymistä. Sanavarasto on kaventunut, ja hyvinkin arkiset suomen kielen sanat saattavat olla kantasuomalaisille lapsille täysin vieraita. Lisäksi ymmärrys kirjoitetun kielen rakenteesta on puutteellista.Kielen rakenteet eivät kehity pelkkiä puhekieleen pohjautuvia julkaisuja seuraamalla. Monet lapset jäävät koulun ulkopuolella kokonaan vaille kirjoitetun kielen tekstiympäristöjä.Myös kotien keskustelukulttuureissa on eroja. Netflix tai ”Salkkarit” ovat huono vaihtoehto iltasadulle. Yhteinen iltasatuhetki on myös tärkeä osa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.ja oppimisen ongelmille on toki yksilö­tasolla monia muitakin syitä. Meillä ei kuitenkaan ole varaa vähätellä vapaa-ajan tottumusten muutosten vaikutusta kokonaiskuvaan.Vanhemmilta vaaditaan yhä enemmän tahtoa ja voimavaroja pitää huolta siitä, mistä lapsen vapaa-aika koostuu. Helppoa se ei aina ole, sillä lapsi ei vielä itse ymmärrä omaa parastaan. Ruudun äärestäkin irrotettu lapsi voi olla onnellinen ulkoillessaan, vanhempien kanssa jutellessaan tai tarinaa kuunnellessaan.