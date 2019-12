Mielipide

Hyvässä työyhteisössä jokainen työntekijä tulee kuulluksi

on syksyn aikana keskusteltu tärkeästä asiasta: esimiesten kiusaamisesta ja pelosta työpaikoilla. Haluamme tarkastella asiaa laajemminkin työyhteisöjen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työyhteisökouluttajina olemme huomanneet, että pelko on tuttu tunne sellaisissa organisaatioissa, joissa toimintakulttuuri ja johtamismalli ovat hierarkkisia sekä vuorovaikutus johdon ja henkilöstön välillä vähäistä.Pelko ei ole aina sidoksissa ”väärin toimimiseen”, vaan se voi aktualisoitua silloinkin, kun yhteisön jäsenillä on erilaisia näkemyksiä, kokemuksia tai intressejä jostain asiasta. Tunteet ja kokemukset ovat aina todellisia, vaikka ulkoisesti arvioituna ne voivat vaikuttaa vääriltä tai ylimitoitetuilta.Henkilöstön ja johdon mahdollisuuksiin toimia erilaisissa ristiriitatilanteissa vaikuttaa työpaikan toimintakulttuuri. Työ­elämän muutokset ja tule­vaisuuden vaateet edellyttävät uudenlaista toimintakulttuuria.Tutkimukset korostavat organisaation menetystekijänä dialogista, osallistavaa ja empaattista johtamista. Avoimessa ­vuorovaikutuskulttuurissa työntekijöillä on mahdollisuus antaa johtajille palautetta jatkuvasti, jolloin vältytään siltä, että kriittinen palaute tulisi esimiehelle yllätyksenä. Avoimessa toimintakulttuurissa myös johtaja ­antaa työntekijöille riittävästi palautetta ja perustelee teke­miään ratkaisuja. Tämä edellyttää molemminpuolisen arvostavan ja luottamuksellisen ilmapiirin tietoista luomista ja ylläpitämistä.On tärkeää luoda yhteistyössä henkilöstön kanssa selkeitä toimintamalleja siihen, miten ristiriitatilanteissa toimitaan. Tämä mahdollistaa sen, että toiminta on johdonmukaista, oikeudenmukaista ja puolueetonta. Päätösten tulee perustua mahdollisimman oikeaan tietoon. Päätöksenteon sääntöjen tulee olla selkeitä, ja niitä pitää voida tarvittaessa korjata.Toimintamallit on syytä ar­vioida ja päivittää säännöllisesti. Työyhteisössä ei kannata tulkita ja etsiä piilomerkityksiä vaan pyrkiä avoimeen keskusteluun ja ratkaisujen löytymiseen. Tästä ovat vastuussa kaikki työyhteisön jäsenet.Hyvässä työyhteisössä otetaan todesta jokaisen – niin ­johtajan kuin työntekijänkin – kokemus, vaikka kokemukset olisivatkin erilaisia. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan. Kuten Työterveyslaitos totesi jo vuonna 2002 työhyvinvoinnissa on olennaista se, miten työntekijät kokevat ­tulevansa kuulluiksi ja koh­delluiksi työpaikallaan. Tämä pitää paikkansa myös vuonna 2019.