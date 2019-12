Mielipide

Psykiatriseen hoitoon pääsee vasta sitten, kun oireet ovat jo pitkällä

on nyt kymmenvuotias. Hän on iloinen, ihana, harrastava lapsi. Hänellä on hyviä ystäviä ympärillään. Hän on fiksu ja koulu sujuu erittäin hyvin. Hän on itsenäinen ja huolehtii muidenkin asioista – liikaa.on ahdistushäiriö. Hän murehtii terveydentilaansa jatkuvasti ja ylitarkkailee ke­hoaan. Jokainen pienikin pistos kyljessä, ahdistava tunne hengittäessä tai heiluva maitohammas aiheuttaa hädän. Hädästä soitetaan vanhemmille koulupäivän jälkeen, koulussa kaikki sujuu. Työkaverini ovat jo tottuneet jokapäiväiseen mantraani ”kyllä kulta, se on aivan normaalia”.Tämän lisäksi lapsellani on todettu olevan autisminkirjon piirteitä, mutta nykytiedolla ei enää suoraan anneta Asperger-diagnoosia. Viisi vuotta sitten tilanne olisi ollut toinen, näin meille lasten avopsykiatrisella osastolla suoraan kerrottiin.Kävimme pitkään perheneuvolassa, josta meidät siirrettiin avopsykiatriselle puolelle. Kaikki sujui hienosti, ja lapsen ja meidän vanhempien taakka ­alkoi kevetä.Hoitosuhteen päättymisestä kului runsas vuosi, kunnes ja lapsi alkoi oirehtia jälleen pahasti. Nyt huoli oli suurempi, sillä olihan lapsella jatkuvasti uutta tietoa häntä ympäröivästä maailmasta.otti itse puheeksi, että hän kaipaisi taas ammattiauttajaa. Kouluun oli juuri tullut ­uusi koulupsykologi, joka sopivasti esittäytyi matalan kynnyksen tukena Wilman kautta.Otin psykologiin yhteyttä ja selitin tilanteen. Kerroin myös, että aikaisempaan hoitopaikkaamme on pitkät jonot ja että lapsi tarvitsisi apua aikaisemmin. Tämä matalan kynnyksen kontakti kuitenkin ilmoitti, ettei voi tarjota lapsellemme mitään muuta kuin tukikäynnin kerran kuukaudessa. En vaivautunut edes vastaamaan hänelle.Otin yhteyttä perheneuvolaan, jossa asiaa vietiin rivakasti eteenpäin, tapaushan oli tuttu entuudestaan.Pian sosiaalityöntekijä avo­psykiatriselta puolelta soittikin minulle. Elettiin lokakuuta. Ensimmäiset vapaat ajat ovat kuitenkin vasta tammikuun lopulla. Työntekijät tietävät kyllä hyvin, että juuri lomien aika on lapsellemme kaikkein vaikein, kun arjen rutiinit ovat tiessään.Vika ei ole neuvolan vaan koko alimitoitetun systeemin, jossa lapset pääsevät hoitoon vasta sitten, kun oireet ovat edenneet liian pitkälle. Lapsemme koulu sujuu ja hän nukkuu öisin, se riittää.meillä on vakuutus, voisimme aloittaa käynnit yksityisellä puolella. Lapsen kannalta on kuitenkin kurjaa, että hoitosuhde katkeaa heti muutaman kuukauden jälkeen ja koko homma on aloitettava lähes alusta uuden ihmisen kanssa.Mutta mitä tekee vanhempi, jolla vakuutusta ei ole? Eikö Suomessa pitäisi ymmärtää ennalta ehkäisevän mielenterveystyön hyödyt eikä jonotuttaa lapsia ja odottaa, että koulutyö alkaa kärsiä tai jokin muu lapselle tärkeä asia vaikeutuu? On päättäjien vastuulla hoitaa tämä asia kuntoon pikaisesti.Suomessa mielenterveyden hoito on hävettävän huonolla tasolla. Erityisesti olen pahoillani niiden puolesta, joilla tilanne on vielä akuutimpi kuin meillä.