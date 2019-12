Mielipide

Maanteiden levähdyspaikoista on tullut kaatopaikkoja

Matkustan

silloin tällöin lemmikkien kanssa omalla autolla. Välillä on hyvä jaloitella, mutta valitettavasti maanteiden levähdyspaikoista on tullut kaatopaikkoja. Syy on selvä: niistä puuttuvat roskikset.Tilanne on järkyttävä ympäri Suomen. Heinolan moottoritien läheisyydessä levähdyspaikka suorastaan pursusi erilaista roskaa. Kyltti ”Roskaaminen kielletty” ei näyttänyt toimivan. Roskiksia ei ollut.Nelostien järvenrannan levähdyspaikalla roskat vyöryivät järveen. Tampereelta tultaessa ruokailukatoksen vieressä olevat ­ihmisten jättämät läjät vessapapereineen saivat yökkäämään. Koko alue oli täynnä rotankoloja. En uskonut olevani Suomessa.Ovatko kunnat tosiaan niin köyhiä, ettei levähdyspaikoille ole varaa hankkia kunnollisia roskiksia – lajittelusta puhumattakaan? Kuinka meillä suomalaisilla on varaa antaa luonnon roskaantua tuolla tavalla?Voisivatko suuret, maahan kaivettavat ja eri jätelajeille tarkoitetut roskikset toimia? Niitä ei tarvitsisi tyhjentää joka päivä. Näin levähdyspaikkojen lähiluonto ei turmeltuisi, ja levähdyspaikasta tulisi jälleen levähdyspaikka.Seuraava ratkaistava asia olisi tuo vessaongelma. Levähdyspaikkojen automaattivessoihin voisi käydä katsomassa mallia vaikkapa Puolasta.