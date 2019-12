Mielipide

Jokerit on Suomen sitkein urheiluseura, joka on selvinnyt läpi ankaran mankelin

Pasilassa majaansa pitävä jääkiekkojoukkue Jokerit on Suomen sitkein ja toden­näköisesti myös kiinnostavin ja vahvin seurabrändi.Perustelut ovat yksinkertaisia. Kuudetta kauttaan venäläisvetoisessa jääkiekon KHL-liigassa pelaava Jokerit on ollut kovemmassa mankelissa kuin yksikään muu suomalainen urheiluseura, mutta silti se vetää yhä eniten yleisöä katsomoihin.Jokerien ensimmäisellä KHL-kaudella 2014–2015 sen yleisökeskiarvo oli liki 11 000, ja tälläkin kaudella Hartwall-areenalla on käynyt melkein 9 000 katsojaa ottelua kohden. Se on yhä selvästi enemmän kuin esimerkiksi HIFK:n koti­areenalle Helsingin Jäähalliin mahtuu katsojia.katsojamäärät ovat nyt jotakuinkin samalla tasolla kuin joukkueen viimeisellä kaudella Liigassa. Se on kelpo saavutus. Moni asia nimittäin tekee Jokerien kiinnostavuudelle hallaa.Jokerien omistajista, taloudellisista tappioista, rahoituksesta ja sen tausta­vaikuttimista on käyty kriittistä keskustelua koko seuran KHL-historian ajan. Se on pitkä aika, vielä kun samanaikaisesti itäliigan viehätys on hiipunut muutenkin Suomessa.Monille KHL on pysynyt etäisenä, sillä iso osa Jokerien vastustajista tulee kaukaa idästä paikoista, jotka ovat tuttuja lähinnä koulukartastosta.Joukkueet ovat toki urheilullisesti kovatasoisia ja peli on viihdyttävää, mutta pelaajat ovat suurelle yleisölle tuntemattomia.Sarjan läntisistä kaupungeista Praha, Bratislava ja Zagreb ovat puolestaan pudonneet pois. Donbass Donetskin kotiareena paloi Itä-Ukrainan sodassa vuonna 2014, ja seura lopetti sarjassa.Nyt Jokerit ja Riika ovat ainoat KHL-seurat EU:sta, eikä muita taida olla hetkeen tulossa.Onkin ihme, että KHL herättää suomalaisissa vielä paljon positiivista värinää.mitä sitten, jos Jokerien rahoitus joskus loppuu ja joukkue palaa kotimaan kaukaloihin?Liigalle isoja yleisöjä kiinnostava uusi seura olisi onnenpotku. Helsinki saisi taas paikallispelit ja muut liigaseurat tunteita herättävän vastustajan koti­otteluihin. Sarjan vetovoima kasvaisi.Jokereille paluu olisi radikaali. Tilauslentojen sijaan olisi tarjolla bussimatkoja ja ABC-kuppiloita. Yleisömäärät pysyisivät samoina, mutta tappiot pienenisivät.