Mielipide

Korruptiota on torjuttava tehokkaammin

Oikeusministeriö

Juuri

Suomen

Suomalaisen

Nyt

tiedotti marraskuun lopussa käynnistävänsä korruptionvastaisen strategian valmistelun. Strategia tehdään nyt vuosille 2020–2023. Sen tavoitteena on tehostaa korruption torjuntaa ja ”pitkällä aikavälillä rakentaa yhteiskunta, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuutta”.Kyseessä lienee vuonna 2017 valmistuneen strategialuonnoksen päivitys. Luonnos on hyvin konkreettinen: se toteaa muun muassa, että Suomessa esiintyy korruptiota yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja monella alalla. Keskeisimpinä riski­alueina mainitaan rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu sekä poliittinen rahoitus ja päätöksenteko.Tuolloinen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) lupasi viime vuoden joulukuussa kansainvälisenä korruptionvastaisena päivänä, että Juha Sipilän (kesk) hallitus hyväksyy strategian nopeasti. Näin ei kuitenkaan tapahtunut – asiaan vaikutti muun muassa hallituksen kaatuminen ennen vaalikauden loppua.toimitusministeristöksi siirtynyt Antti Rinteen (sd) hallitus lupasi ohjelmassaan tehostaa korruptionvastaista toimintaa säätämällä lain ilmoittajan suojelusta EU:n whistle­blower-direktiivin vaatimusten mukaan, lisäämällä läpinäkyvyyttä päätöksenteossa, luomalla avoimuusrekisterin ja selvittämällä julkisuuslain ajantasaistamisen tarvetta. Toivottavasti nämä ­asiat jäävät seuraavankin hallituksen ohjelmaan.Etenkin julkisuuslain ulottaminen julkisomisteisiin osakeyhtiöihin on tärkeä asia. Julkisten palvelujen yhtiöittäminen lisää korruptioriskiä, siitä on jo varoittavia esimerkkejä. Julkisin varoin toimivien yhtiöiden hallituksissa toimivat kaupunkien johtavat virkamiehet ovat kieltäytyneet antamasta yhtiöiden hallitusten pöytäkirjoja julkisuuteen. Länsimetron satoja miljoonia euroja maksanutta viivästymistä koskevat raportit salattiin medialta.Sote-uudistus on altis ­prosessi alueellisen vallan väärinkäytöksille. Avoimuus auttaa tässäkin tapauksessa välttämään korruptiota.lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä on korruptiontorjunnan kannalta selviä puutteita. ­Esimerkiksi vaikutusvallan väärinkäyttöä ei ole Suomessa krimina­lisoitu, toisin kuin vaikkapa Norjassa.Suomalaista korruptiota on vaikea hahmottaa, koska se ei useimmiten ilmene lahjontana, vaikka vuosittain tutkitaan myös useita lahjusrikoksia.Suomalaisen korruption yleisiä ­ilmenemismuotoja ovat hyvä veli -verkostot, julkisten hankintojen läpinäkymättömyys ja pyöröovi-ilmiö eli ihmisten siirtyminen ilman karenssiaikoja korkeista julkisista viroista yksityiselle sektorille ja päinvastoin.Myös vaalirahoituksen avoimuudessa on yhä puutteita, samoin ­sidonnaisuuksien ilmoittamisessa. Esimerkiksi ministerien erityisavustajilta ei vaadita sidonnaisuusilmoituksia lainkaan, eikä ilmoitusvelvollisuus koske julkisen vallan käyttäjien perheitä tai lähiomaisia.korruption esille­tuloa vähentää resurssien puute. Niin poliisissa kuin oikeuslaitoksissakin on liian vähän korruptioon perehtyneitä asiantuntijoita. Myös korruptiorikollisuuteen erikoistuneita syyttäjiä ja tuomareita pitäisi olla enemmän. Näistä syistä esimerkiksi ulkomailla tapahtuneesta viranomaisen lahjonnasta ei ole liiemmin annettu tuomioita Suomessa.Korruptiorikosten oikeuskäytäntö on vielä haparoivaa, ja poliisitutkintoja nimenomaan korruptiorikoksen nimikkeellä tehdään vähän. Rikoksia ei tämänkään vuoksi päädy tilastoihin.Suomalainen korruptiontorjunta on reaktiivista: se tapahtuu vasta, kun väärinkäytös on tullut ilmi, ­tavallisimmin tutkivien journalistien tai ilmiantajien työn tuloksena. Ennaltaehkäisy sen sijaan sakkaa.tulee siirtyä sanoista tekoihin ja osoittaa resursseja korruptiontorjuntaan. Suomalaisen yhteiskunnan korruptiolle altistavat piirteet on syytä tunnistaa ja myöntää.Korruptiontorjunta maksaa itsensä takaisin parempana hallintona ja kansalaisten luottamuksena päätöksentekojärjestelmään. Korruptionvastainen työ on myös kilpailukykytekijä, ja se edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.Pohjoismaat ovat korruption­torjunnassa Suomen luontevin viiteryhmä. Tällä hetkellä Suomi on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista.