Nuoret saavat osakseen huonoa kohtelua työelämässä

ovat monen ajankohtaisen keskustelun polttopisteessä: syntyvyyden, syrjäytymisen, muuttoliikkeen, mielenterveyden, ilmaston ja itsekeskeisyyden. Oma huoleni koskee nuorten kohtelua työelämässä. Nuorilta vaaditaan ”oikeaa asennetta” ja hymyä, joka ei hyydy kiireessäkään. Mitä nuorille sitten tarjotaan?odotetaan raapivan toimeentulonsa kasaan erilaisilla silpputöillä, muutaman viikkotunnin sopimuksilla tai jopa tarvittaessa töihin kutsuttavina. Osa työskentelee ison ja vaka­varaisen ketjun eri myymälöissä ja päivystää jatkuvasti puhelinta lisätuntien toivossa.Käytännössä tämä tarkoittaa, että aamulla nuorelle voi tulla tieto saman päivän työvuorosta eri puolella kaupunkia tai ­maakuntaa. Lisätunteja on pakko ottaa, koska ei voi tietää, ­tuleeko työvuoroja riittävästi jatkossa.Osa-aikaisten palkkaamista koskevaa lainsäädäntöä kierretään paikallisilla käytännöillä niin, että samassa yksikössä voi olla töissä esimerkiksi useita työntekijöitä kymmentuntisella sopimuksella ilman, että aiemmin tulleille tarjotaan lisätunteja. Työvuoro­listoja ei saa aina etukäteen. Mitäpä se auttaisikaan, kun henkilökunta pidetään niin minimissä, että harva se päivä soitetaan tuuraamaan.tällaiseen työelämään voi edes teoriassa yhdistää omaa elämää, opiskelua, seurustelua ja perhettä? Miten työnantajat kuvittelevat, että nuoret tällä menolla sitoutuvat?Nuoret eivät uskalla puolustaa oikeuksiaan, koska he pelkäävät, ettei lisätunteja saa, jos kyselee liikaa.Työsuhdeasioiden lisäksi nuoria kohdellaan toisinaan törkeän huonosti. Perehdytystä ei anneta, sairaana olevaa painostetaan töihin tai syytetään väsymyksestä.Lakia rikotaan vakavamminkin: on palkkaepäselvyyksiä, laitonta valvontaa tai laukkujen tarkastuksia. Suurempi ongelma on kuitenkin se, jos työpaikkojen valtavirta siirtyy harmaalle alueelle ja nuorten luottamus työelämään ja sitä kautta yhteiskuntaan alkaa murentua.Kun jokaisen on ajateltava omaa selviytymistään, yhteistyö ja solidaarisuus saattavat heikentyä. Samalla heikentyvät myös työn laatu ja työhyvinvointi, kun osallisuus ja ”omistajuus” omaan työhön katoaa eikä ole enää niin sanotusti omaa tonttia, jonka hoitaminen olisi kunnia-asia – saati omaa ­porukkaa, johon kuulua.kanssa työskentelevät näkevät varoitusmerkkejä: ikuista hymyä ja nöyrää asennetta päivisin, ahdistusta ja unilääkkeitä öisin.Kelan tilastot kertovat, että mielenterveys- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat jo yleisin kuntoutukseen hakeutumisen syy ja merkittävin syy Kelan kor­vaamille sairauspoissaoloille. ­Lyhyet työpätkät eivät myöskään kerrytä kansakunnan yhteistä osaamispääomaa.