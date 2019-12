Mielipide

Politiikan lasikatot murtuvat

Feministinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

en voi olla muuta kuin riemuissani, kun politiikan lasikatot murtuvat ja Suomen hallituksessa on ennätysmäärä naisia. Iloani varjostaa kuitenkin pari seikkaa.On esitetty epäilyjä, että taustalle jääneet miehet ohjailevat päätöksentekoa ja pyrkivät vaikuttamaan lopputulokseen.Politiikan kulttuuri ei ole vielä ehtinyt muuttua, ja johtotehtäviin valitun naisen edellytetään lyövän nyrkkiä pöytään tahto­tilansa ilmaisemiseksi. Miehinen retoriikka hallitsee.Mielestäni vanhanaikaisen poliittisen kulttuurin pelastus on vuorovaikutus, kyky selvittää ristiriidat siltoja polttamatta. Lujuus ei ole sama asia kuin kovuus.Toinen huolestuttava asia on, että seniorinaiset ovat hävinneet politiikan näköalapaikoilta lähes kokonaan. Aito monimuotoisuus vaatii myös sukupolvien välistä vuoropuhelua. Työelämässäkin yli 60-vuotias nainen mielletään ongelmajätteeksi. Ulkonäkö­paineet ovat naisilla – iästä riippumatta – edelleen suuria.Toivon parhainta mahdollista tulevaisuutta entisestään tasa-arvoistuvalle Suomelle. Toivon, että muun muassa seniorinaiset ja uussuomalaiset naiset alkavat myös näkyä politiikan näyttämöllä.