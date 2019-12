Mielipide

Politiikka olisi uskottavampaa, jos ministerit valittaisiin asiantuntijuuden perusteella

yhteisöä, joka valitsee keskuudestaan edustajiston tai hallituksen päättämään yhteisistä asioista. Kuhunkin vastuutehtävään valitaan henkilö, joka tuntee tai osaa hyvin kyseisen aihealueen. Näin toimisi mikä tahansa järkevä, omaa parastaan haluava yhteisö.Suomen hallituksessa puolueiden tapa jakaa ministerinsalkkuja kielii joko siitä, miten vähän ministereillä on valtaa, tai siitä, miten kaukana politiikan päätökset ovat tutkitusta tiedosta.Molemmat vaihtoehdot saavat äänestäjän miettimään, mikä merkitys on ministereillä. Jos ministeriöt asiantuntijoineen tekevät kaiken työn päätösten taustalla, tai päätökset perustuvat johonkin muuhun kuin asiantuntijatietoon, mihin tarvitsemme ministereitä?Nykyään ollaan huolissaan siitä, että ihmisten luottamus politiikkaan on vähenemässä. Politiikan uskottavuutta lisäisi se, että salkkujen kantajat valittaisiin asiantuntijuuden perusteella.