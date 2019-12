Mielipide

mittaan olen haaveksinut, että Britannian konservatiivi­puolueen vaali­kampanja­väki kolkuttaisi ovelleni.Pyytäisin heitä maireasti sisemmälle. Tarjoilisin kahvia ja karjalan­piirakoita perintö­posliineilta, ja antaisin vieraiden kertoa brexitin ihanuudesta. Vastailisin sarkastisesti, ja keihästäisin jokaisen brexit-valheen haarukan nokkaan.Tai ehkä olisikin parempi ruveta huutamaan kurkku suorana heti ovella (”Saatanan tunarit, ettekö te. . . !”). Sarkasmia on turha tuhlata. Eivät he ehkä ymmärrä, että ulkomaalaisetkin sen osaavat.olen myös siitä, että oven takaa ilmestyisi työväenpuolueen kampanjaryhmä. Kuuntelisin hetken palo­puheita naama peruslukemilla. Vetäisin sitten henkeä, ja antaisin palaa (”Saatanan tunarit, ettekö te. . . !”).Haluaisin tehdä selväksi, mitä mieltä olen labourin johtajavalinnoista ja niiden kohtalokkaista seuraamuksista. Ja nyt ei puhuta edes Jeremy Corbynista vuonna 2015, vaan Ed Milibandista vuonna 2010. Jos Britannialla vain olisi ollut toisenlainen oppositiojohtaja, ei konservatiivipuolue olisi päässyt jylläämään EU-kansanäänestyksineen ja brexiteineen.parlamenttivaalit koittavat torstaina. Vaaleja on edeltänyt kolme ja puoli vuotta kestänyt brexit-kaaos.Britanniassa asuvana suomalaisena annan lähtökohtaisesti brittien hoitaa omat asiansa kuten parhaaksi näkevät. En lähde heitä neuvomaan, enkä ota päätöksiä itseeni. Olen ulkopuolinen.Brexitin kanssa periaate hämärtyy. EU-ero tulee vaikuttamaan juridisesti Britanniassa asuvan yli kolmen miljoonan EU-kansalaisen asemaan. Brexit on muuttanut myös ilmapiiriä – ja koko maata. Ei ihme, että moni EU-kansalainen ottaa vaalit ja brexitin hyvin henkilökohtaisesti.ole ainoa, joka fantisoi pääsevänsä haukkumaan jonkun pystyyn. Kun kaksi Britanniassa asuvaa EU-kansalaista kohtaa, kääntyy puhe takuuvarmasti vaaleihin ja EU-eroon ja niiden aiheuttamaan voimattomaan ärtymykseen.Olenko toteuttanut fantasiani? En tietenkään. Ensinnäkään kampanjaväki ei tuhlaa ruutia ulkomaalaisiin, jotka eivät saa parlamenttivaaleissa edes ­äänestää. Toisekseen olen aivan liian kohtelias. Tunnen huolta Suomi-kuvasta. En halua tulla tunnetuksi ”sekavana ja omituisena suomalaisnaisena, joka asuu tuolla kadunpäässä”. Hoitakoot britit itse maansa sekavuudet ja omituisuudet.