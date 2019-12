Mielipide

Valehteluun suhtaudutaan Yhdysvalloissa eri tavalla kuin Suomessa

Suomessa pääministeri valehtelee – tai kun hänen voidaan riittävän vakuuttavasti väittää valehtelevan –, hän eroaa. Kun Yhdysvalloissa presidentti valehtelee, hän jatkaa tehtävässään, kuten nykyisen presidentin Donald Trumpin ja entisen presidentin Bill Clintonin tapaukset osoittavat. Kummankin presidentin on osoitettu valehdelleen, mutta kummankaan ei ole tarvinnut erota.seurausten erilaisuutta voi selittää monesta näkökulmasta, kuten poliittisen järjestelmän eroista. Mutta selitys ei ole riittävä.Tuntuu ihmeelliseltä, että amerikkalaiset antavat presidenttinsä valehdella eivätkä kerta kaikkiaan vain nouse kapinaan. Viime päivinä usein kuulemani kysymyksen perusteella yhtä lailla ihmeelliseltä amerikkalaisista tuntuu Suomen tilanne: Miksi Suomessa ministeri eroaa valehtelusyytösten takia, vaikka epä­selvyys voi olla jokseenkin vähäpätöinen eikä asiassa ole edes rikostutkintaa? Kenen etua ero palvelee?On houkuttelevaa kertoa syyksi se, että Suomessa arvostetaan rehellisyyttä enemmän kuin monessa muussa kulttuurissa. Rehellisyys on Suomessa pitkälti ihmisen mitta.Etenkin poliittisten johtajien on oltava rehellisiä, onhan kyse kansakunnan asioiden hoitamisesta. Jos poliitikko saadaan kiinni valheesta, vaikkapa vähäpätöisestäkin, se voi merkitä, että hän valehtelee myös tärkeämmistä asioista. Suomen kansa ansaitsee vain rehellisiä ­johtajia.on tietenkin osaltaan se tarina, jota Antti Rinteen (sd) eron takana häärivät poliittiset voimat haluavat meidän uskovan.Tarinaan on helppo mennä mukaan, koska se on ylevä ja nostaa Suomen rehellisten, jalojen (niiden vähän parempien) kansakuntien joukkoon.Mutta jos tarina olisi totta, suomalaiset olisivat kiivaasti vaatineet pää­ministeri Rinteen eroa, samoin kuin kaikkien muiden poliitikkojen, jotka ovat eronneet valheiden tai muiden epäselvyyksien vuoksi.Ja jos erot olisivat kansan tahto, kansa tuskin äänestäisi todellisten tai väitettyjen valheidensa takia syrjäytettyjä poliitikkoja takaisin luottamustehtäviin.tärkeä huomata, ettei Suomessa kansa – äänestäjät – vaatinut Rinteen eroa, vaan erovaatimuksia esittivät muiden puolueiden edustajat.Valehtelusta syyttäminen on siis Suomessa muille puolueille riittävä peruste vaatia kilpailevan puolueen poliitikkojen eroa. Kun median ja yleisön huomio keskittyy jännittävän valehtelu­vyyhdin selvittelyyn, puolueet saavat aikaa junailla kansakunnan kannalta tärkeämpiä asioita, kuten Postin työoloja, haluamaansa malliin.tuttavieni on vaikea uskoa, että epätarkkojen tietojen antaminen tai suoranainen valehtelukin voi johtaa näin pikaiseen merkittävän poliitikon eroon. Onhan Yhdysvalloissa tilanne toinen. The Washington Postin valheenpaljastusmittarin mukaan ­presidentti Trump on virassa ollessaan ehtinyt valehdella yli 13 000 kertaa.Amerikkalaiset ovat jo turtuneet Trumpin valehteluun. Poliittiset keskustelut ohjataan nopeasti itse asiaan, koska Trumpin valehtelusta puhuminen ei edistä mitään.Valehteluun suhtaudutaan Yhdysvalloissa muutenkin hieman toisin kuin Suomessa. ”Epätarkkojen totuuksien” kertomisia ei useinkaan suoralta kädeltä tuomita, toisin kuin monesti Suomessa.Kun esimerkiksi ihmettelin, miksi eräs opiskelija valehtelee, kollegani totesi, että ehkä hänellä oli hyvä syy valehdella. Kollegani myös kysyi, olivatko valheen seuraukset vakavat vai oliko valheella minulle merkitystä vain siksi, että voin mitata opiskelijan moraalista hyvyyttä. Yksinkertaisesti: kuinka paljon valheella oli väliä ihmiskunnan kannalta ja mitä valehtelu todella kertoo ihmisestä – sen, että hän on moraalisesti parempi tai huonompi kuin muut?Kysymys oli osuva. Valheella ei ollut paljonkaan väliä.kysymykset olisivat aiheellisia poliitikkojen valheita punnittaessa. Kuinka suuri merkitys Rinteen väitetyllä valehtelulla oli Suomen kokonaisedun kannalta? Onko valehtelija moraalisesti parempi tai huonompi kuin muut poliitikot, vai sattuuko hän vain jäämään kiinni?